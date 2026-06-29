TV-Auftritt: Moderatorin sorgt mit Bosnien-Kommentar für Ärger

Ein Bosnier leitet ABC News – und genau das könnte erklären, warum eine Moderatorin nach einem Fauxpas blitzschnell zurückruderte.

Ein Sarajevo-Bürger an der Spitze eines der bekanntesten US-Nachrichtensender – und möglicherweise auch der Mann, der hinter einer ungewöhnlichen Entschuldigung steckt: Almin Karamehmedovic ist seit August 2024 Präsident von ABC News und damit verantwortlich für den gesamten Sendebetrieb sowie die redaktionellen Teams des Senders. Weniger bekannt dürfte hierzulande sein, dass er der Bruder von Belmin Karamehmedovic ist – dem langjährigen Direktor des öffentlich-rechtlichen Rundfunks BHRT in Bosnien-Herzegowina.

Karriere mit Gewicht

Almins Karriere begann 1998 in London, wo er als Cutter bei ABC News einstieg. Was folgte, war eine Laufbahn, die ihn in die gefährlichsten und bedeutendsten Krisengebiete der Welt führte: Er gehörte zu den ersten Journalisten, die Zugang zu Tora Bora in Afghanistan erhielten – jenem Rückzugsgebiet, in dem sich Osama bin Laden versteckt hielt. 2003 begleitete er die US-Armee während der Invasion im Irak, zwei Jahre später reiste er als einer der ersten Journalisten in den Sudan, um über den dortigen Völkermord zu berichten.

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Als Produzent der Sendung „World News Tonight“ sammelte er im Laufe seiner Karriere 16 Emmy Awards, den renommierten DuPont Award, neun Edward-R.-Murrow-Auszeichnungen sowie den Peabody Award – eine Bilanz, die ihn zu einer der angesehensten Persönlichkeiten im amerikanischen Fernsehen macht.

Rasche Entschuldigung

Doch nun sorgt sein Name auch abseits der großen Weltbühne für Gesprächsstoff. Auslöser ist eine Aussage seiner Mitarbeiterin Velez, Moderatorin beim Sender ABC7, die im Vorfeld eines Fußballspiels zwischen den USA und Bosnien-Herzegowina mit einer bemerkenswert unbekümmerten Ansage auf sich aufmerksam machte. Sie erklärte offen, von Bosnien keine Ahnung zu haben – und das auch gar nicht ändern zu wollen. „Eine Sache zu Bosnien: Ich könnte nicht einmal auf einer Karte zeigen, wo es liegt. Ich weiß absolut nichts über Bosnien, und ich will es auch nicht wissen. Denn Team USA ist zurück und besser denn je. Macht euch bereit, Bosnien, denn ihr wollt es zwar nicht – aber ihr werdet es kriegen!“, rief sie in die Kamera.

Not a good look pic.twitter.com/5G73oJUtX1 — AUDA CITY (@pegasus9060) June 28, 2026

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Kurz darauf veröffentlichte Velez eine Entschuldigung, die sich an alle Bosnierinnen und Bosnier richtete. Was die Geschichte zusätzlich pikant macht: Ihr direkter Vorgesetzter bei ABC7 ist eben jener Almin Karamehmedovic – ein Bosnier. Seither fragen sich viele, ob der Senderpräsident mit bosnischen Wurzeln möglicherweise nicht ganz unbeteiligt daran war, dass die Entschuldigung so rasch folgte.