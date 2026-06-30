Serbien, Bosnien, Albanien, Türkei: So surft ihr im Urlaub kostenlos

Wer diesen Sommer Richtung Balkan fährt, kennt das Problem: Sobald die EU-Zone endet, wird mobiles Internet teuer.

Für viele KOSMO-Leserinnen und -Leser bedeutet Sommerurlaub weit mehr als eine gewöhnliche Reise – es geht zur Familie, ans Meer oder quer durch mehrere Länder. Mobiles Internet spielt dabei eine zentrale Rolle, besonders in Regionen, in denen EU-Roaming nicht mehr greift. Magenta bietet Family-Kundinnen und -Kunden nun ein kostenloses Reisepaket mit 5 GB Datenvolumen an, das in 49 Ländern außerhalb Europas genutzt werden kann. Für die KOSMO-Community besonders bedeutsam: Das Paket ist unter anderem in Serbien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien sowie der Türkei gültig.

Anspruch & Aktivierung

Anspruch auf das kostenlose 5-GB-Paket haben alle, die bei Magenta als Family-Kunden registriert sind. Als Magenta-Family-Kunde gilt, wer mindestens einen Mobilfunkvertrag und einen Internetvertrag unter derselben Kundennummer zusammengeführt hat. Diese Kombination bringt monatliche Einsparungen bei der Grundgebühr sowie zusätzliche Leistungen mit sich – darunter aktuell das beschriebene Reisepaket für Destinationen außerhalb Europas. Das Datenvolumen muss vorab in der Magenta App aktiviert werden. Im jeweiligen Reiseland wird es anschließend automatisch freigeschaltet und ist ab Aktivierung 60 Tage lang nutzbar.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Wer die klassische Balkan-Route fährt, startet die Reise oft noch im EU-Roaming-Bereich: In Slowenien und Kroatien funktioniert das Mobiltelefon grundsätzlich wie in Österreich. Sobald die Fahrt jedoch weitergeht – nach Bosnien-Herzegowina, Serbien, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien oder in die Türkei – endet die EU-Roamingzone. In diesen Ländern kann mobiles Internet ohne entsprechende Vorbereitung schnell teuer werden.

Praktischer Reisevorteil

Fünf Gigabyte sind zwar nicht für stundenlangen Videokonsum ausgelegt, reichen für typische Reiseanwendungen jedoch beachtlich weit. Wer unterwegs hauptsächlich navigiert, Messenger-Dienste nutzt, E-Mails abruft, Webseiten aufruft sowie Banking- und Social-Media-Apps verwendet, kann damit problemlos mehrere Reisetage überbrücken. Gerade für Familien im Auto ergibt sich daraus ein spürbarer Komfortgewinn: Routen kontrollieren, Staus umfahren, Adressen abrufen, Verwandte auf dem Laufenden halten – und das alles, ohne vor Ort eine lokale SIM-Karte besorgen zu müssen.

Hinzu kommt ein weiterer praktischer Aspekt: In Nicht-EU-Ländern unterbindet Magenta die Datennutzung automatisch, bevor unkontrollierte Kosten entstehen können. Wer zusätzliches Volumen benötigt, hat die Möglichkeit, über die Mein-Magenta-App oder die Magenta-Buchungsseite ein weiteres Paket zuzubuchen. Für die KOSMO-Leserschaft ist das besonders relevant, da viele nicht nur ein einzelnes Reiseziel ansteuern, sondern sich zwischen Österreich, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien und Albanien bewegen.

Mit dem Reisepaket bleibt man auch jenseits der EU-Außengrenze erreichbar – kalkulierbar, kostengünstig und ohne unangenehme Überraschungen nach der Rückkehr.