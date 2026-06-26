Von Venedig nach Istanbul: Dieser Privatzug macht Balkan zur Traumroute

Zwölf Tage, sieben Länder, ein Privatzug – und Orte, die kein Reiseführer je zur Hauptroute erklärt hat.

Venedig und Istanbul, verbunden durch zwölf Tage auf Schienen – und dazwischen eine der kulturell reichhaltigsten Regionen Europas: Golden Eagle Luxury Trains hat seinen „Balkan Explorer“ überarbeitet und präsentiert die erneuerte Route als Antwort auf ein wachsendes Reisebedürfnis, das sich abseits der ausgetretenen Hauptstadtpfade bewegt.

Der „Golden Eagle Danube Express“ führt seine Gäste auf der zwölftägigen Reise durch sieben Länder: Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Bulgarien und die Türkei. Die überarbeitete Streckenführung verbindet bekannte Metropolen mit Destinationen, die im klassischen Pauschaltourismus kaum auftauchen – und genau darin liegt ihr Reiz.

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Postojna bei Nacht

Ausgangspunkt ist Venedig, wo zwei Hotelnächte den Auftakt bilden, bevor der Privatzug über Triest in Richtung Osten aufbricht. In Slowenien wartet eine der eindrucksvollsten Neuerungen der Route: ein exklusiver Abendbesuch der Postojna-Grotte, eines der größten Karsthöhlensysteme Europas – fernab des regulären Tagesbetriebs. Was tagsüber Tausende Besucher anzieht, gehört nachts den Zuggästen allein.

Entlang der kroatischen Adriaküste folgen neue Stopps in Pula und Rijeka, ehe die Strecke ins Landesinnere schwenkt. Bosnien und Herzegowina erhält in der überarbeiteten Variante deutlich mehr Raum: Sowohl Sarajevo als auch Mostar werden mit ausgedehnteren Aufenthalten bedacht, die Zeit lassen für das osmanische Erbe, die vielschichtige Geschichte der Region und die dramatische Bergkulisse.

Ein Hotelaufenthalt in Belgrad ermöglicht es, die serbische Hauptstadt in aller Ruhe zu erkunden, bevor die Fahrt über Sofia und Plovdiv schließlich nach Istanbul führt. Auch dort ist eine Hotelübernachtung eingeplant – insgesamt also drei Nächte an Land, ergänzt durch sieben Nächte im Zug selbst.

Preise & Termine

An Bord des „Golden Eagle Danube Express“ reist man in Kabinen mit eigenem Bad, speist in Restaurantwagen mit regionaler Küche und lässt den Tag in einem Bar-Lounge-Wagen ausklingen – alles im Stil der klassischen europäischen Luxuszugreise. Sämtliche Ausflüge sind im Reisepreis inbegriffen: geführte Stadtbesichtigungen, kulturelle Veranstaltungen und Besuche historischer Stätten zu Zeiten, zu denen reguläre Touristen längst draußen sind.

Der „Balkan Explorer“ verkehrt an ausgewählten Terminen: Die nächste Abfahrt ist für den 2. Oktober 2026 angesetzt, 2027 folgen Termine am 7. Mai, 10. September und 19. Oktober. Die Preise für eine Doppelkabine in der Deluxe-Klasse beginnen bei 21.100 Euro für die Oktoberabfahrt 2026 und steigen für die Reisen 2027 auf 23.600 Euro, wobei auch Superior-Deluxe-Kabinen buchbar sind. Im Preis enthalten sind neben den Zugübernachtungen die Hotelaufenthalte in Venedig, Belgrad und Istanbul, alle Mahlzeiten und Getränke während der Fahrt, sämtliche Ausflüge, Transfers sowie Trinkgelder.

Der „Balkan Explorer“ ist eine von mehreren Luxusrouten im Angebot von Golden Eagle Danube Express. Ergänzt wird das Programm unter anderem durch eine achttägige Verbindung von Paris nach Istanbul – mit Zwischenstopps in Österreich, Slowenien, Serbien und Bulgarien – sowie den elftägigen Grand Alpine Express, der Budapest und Venedig über Ungarn, Österreich, die Schweiz, Slowenien und Norditalien miteinander verbindet.