Sprung von der Stari Most: Zeugen retten Mann in letzter Sekunde

Ein Sprung von der Stari Most endet beinahe tödlich – nur das blitzschnelle Eingreifen ortskundiger Retter verhindert eine Katastrophe.

Ort des Geschehens

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstag in Mostar ab: Ein unbekannter Mann sprang von der Stari Most in die Neretva – und verschwand unter der Wasseroberfläche. Unter den Umstehenden brach sofort Panik aus. Doch die Reaktion kam rasch: Mitglieder des örtlichen Springer- und Kajakclubs zogen den Mann noch rechtzeitig aus dem Fluss und verhinderten damit das Schlimmste.

Laut einem Bericht des Portals Vijesti.ba liegen Videoaufnahmen des Vorfalls vor, die sowohl die chaotischen Momente unmittelbar nach dem Sprung als auch die koordinierte Rettungsaktion zeigen – die bereits wenige Sekunden nach dem Untertauchen des Mannes einsetzte. Das Portal weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich um verstörende Aufnahmen handelt. Wer der Mann ist, bleibt vorerst unklar. Verfügbaren Informationen zufolge dürfte es sich um einen ausländischen Staatsbürger handeln.

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Jahrestag des Vorfalls

Bemerkenswert ist der zeitliche Zufall: Der Vorfall ereignete sich nahezu auf den Tag genau ein Jahr nach einem ähnlichen Zwischenfall an derselben Stelle. Am 27. Juni 2025 war ebenfalls ein Unbekannter von der Stari Most gesprungen – und dabei direkt neben einem Schlauchboot gelandet, in dem sich mehrere Menschen befanden.

Dieser Vorfall hatte damals heftige Reaktionen ausgelöst. Die lokale Bevölkerung verurteilte das Verhalten als grob fahrlässig und lebensgefährlich. Auch die Mitglieder des Springerclubs gerieten in die Kritik eines Teils der Öffentlichkeit – obwohl es gerade diese jungen Männer von den Ufern der Neretva sind, die in solchen Situationen immer wieder Leben retten, ohne dass dies zu ihren offiziellen Aufgaben zählt.

Risiken der Stari Most

Die Stari Most zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Mostars und zieht jährlich Tausende Besucher an, von denen viele den Sprung in die Neretva wagen wollen. Doch was für manche wie ein Abenteuer wirkt, ist in Wahrheit mit erheblichen Risiken verbunden: Die rund 20 Meter hohe Brücke ragt über dem Fluss auf, die Strömung der Neretva ist kräftig, und das Wasser bleibt selbst im Sommer empfindlich kalt.

Selbst für trainierte und erfahrene Springer stellt der Absprung eine ernsthafte Herausforderung dar – für unvorbereitete Personen ist er schlicht lebensgefährlich.

Die Einheimischen mahnen seit Jahren, dass solche Sprünge nicht nur das Leben der Springenden selbst gefährden, sondern auch jener Menschen, die sich zur selben Zeit auf dem Fluss befinden.