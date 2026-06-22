Motorrad kracht auf A2 in Auto – Fahrer schwer verletzt

Ein Spurwechsel auf der A2 endet für einen Motorradfahrer mit schweren Verletzungen – der Hergang wird nun ermittelt.

Auf der A2 Südautobahn kam es am Sonntag gegen 17.15 Uhr in Fahrtrichtung Wien zu einem Unfall, an dem ein Pkw und ein Motorrad beteiligt waren. Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung wechselte vom Beschleunigungsstreifen auf den ersten Fahrstreifen – zu einem Zeitpunkt, als sich dort bereits ein 54-jähriger ungarischer Pkw-Lenker befand.

Es kam zur Kollision: Das Motorrad traf die rechte Seite des Pkw, der Fahrer stürzte und blieb mit seinem Fahrzeug auf dem ersten Fahrstreifen liegen. Der Pkw rollte noch rund 50 Meter weiter und kam schließlich auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.

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Schwere Verletzungen

Kräfte des Roten Kreuzes versorgten den verletzten Motorradfahrer noch an der Unfallstelle, ein Notarzt war ebenfalls im Einsatz. Der 57-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in das UKH Graz transportiert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.

Alkotests bei beiden Beteiligten ergaben keinen Befund. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften an. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Aufräumarbeiten musste der erste Fahrstreifen der A2 in Fahrtrichtung Wien gesperrt werden.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.