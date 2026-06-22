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Polizeieinsatz

Beschimpfen, Demolieren: Frau rastet im Krankenhaus völlig aus

Beschimpfen, Demolieren: Frau rastet im Krankenhaus völlig aus
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Sonntagmorgen im Krankenhaus endet nicht mit Heilung, sondern mit Handschellen – mitten im Empfangsbereich.

Ein Vorfall im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol hat am Sonntagvormittag die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen: Eine 29-jährige Frau verhielt sich gegenüber Besuchern aggressiv, richtete Schäden an und wurde schließlich festgenommen.

Aggressive Störung

Gegen 10.45 Uhr wurde eine Polizeistreife in den Empfangsbereich des Krankenhauses gerufen, nachdem dort eine Frau für erhebliche Unruhe gesorgt hatte. Laut Angaben der Ermittler schrie die 29-Jährige lautstark und belästigte anwesende Besucher mit aggressivem Auftreten.

Als die Beamten eintrafen, war die Frau noch vor Ort. Zeugen schilderten, dass sie mehrere Personen beschimpft habe. Darüber hinaus beschädigte sie im Zuge des Vorfalls verschiedene Dekorationsgegenstände des Krankenhauses.

Festnahme & Anzeige

Den einschreitenden Polizisten gelang es rasch, die Lage zu beruhigen. Die Frau wurde festgenommen und zur Polizeiinspektion St. Johann in Tirol gebracht.

Sie wurde auf freiem Fuß angezeigt.

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