Diese Top-Spiele heute nicht verpassen: Österreich vs Spanien und Kroatien vs Portugal

Österreich trifft auf Spanien, Kroatien auf Portugal – der WM-Abend hält zwei Begegnungen bereit, die Geschichte schreiben könnten.

Zwei Hochspannungspartien, eine gemeinsame Stoßrichtung: Das Achtelfinale der Fußball-WM rückt näher – und der Weg dorthin führt durch zwei Begegnungen der Extraklasse.

Österreich gegen Spanien

Den Anfang macht Österreich. Um 21.00 Uhr MESZ empfängt das ÖFB-Team in Inglewood im SoFi Stadium den haushohen Favoriten Spanien – und schreibt dabei bereits Geschichte: Zum ersten Mal seit 1954 steht Österreich in einem WM-K.o.-Spiel. Damals erreichte das ÖFB-Team nach einem 7:5 gegen die Schweiz im Viertelfinale das Halbfinale und sicherte sich schließlich mit einem 3:1 gegen Uruguay den dritten Platz – Österreichs größter WM-Erfolg bis heute.

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Spanien zählt zu den gefährlichsten Mannschaften des Turniers, ist seit Monaten nahezu unschlagbar und geht als klarer Favorit in die Partie. Teamchef Ralf Rangnick will dem entgegenwirken – mit aggressivem Pressing, hohem Tempo und dem unbedingten Willen, den Gegner zu stören.

Im Mittelpunkt der österreichischen Defensivarbeit dürfte Lamine Yamal stehen, Spaniens junges Ausnahmetalent, dem möglichst wenig Entfaltungsraum gelassen werden soll. Einen Wermutstropfen gibt es dennoch: Philipp Mwene fällt verletzt aus, eine Muskelverletzung zwingt ihn zur Pause.

Kroatien gegen Portugal

Kaum ist dieses Duell entschieden, folgt der nächste Hochkaräter. In der Nacht auf Freitag, um 01.00 Uhr MESZ, trifft in Toronto Kroatien auf Portugal – ein Aufeinandertreffen zweier Nationen, die den internationalen Fußball seit Jahren prägen.

Auf der einen Seite Luka Modric und die kroatische Routine, auf der anderen Seite Cristiano Ronaldo und Portugals individuelle Klasse. Beide Begegnungen sind dabei nicht isoliert zu betrachten: Wer gegen Spanien gewinnt und wer sich gegen Portugal durchsetzt, trifft in der nächsten Runde direkt aufeinander.

Für Österreich bedeutet das: Ein Weiterkommen wäre nicht nur eine historische Sensation – es würde gleichzeitig den Weg in ein Achtelfinalduell gegen Kroatien oder Portugal ebnen.