Vor Spanien-Kracher: Nächster bitterer Ausfall beim ÖFB

Kurz vor dem Achtelfinale gegen Spanien trifft Österreich ein Rückschlag – und der kommt zur denkbar ungünstigsten Zeit.

Ausgerechnet am Vorabend des WM-Duells mit Spanien muss Ralf Rangnick auf Philipp Mwene verzichten. Der Außenverteidiger vom FSV Mainz zog sich am Dienstag beim Training in Santa Barbara eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und steht dem ÖFB-Team damit zumindest für das Achtelfinale am Donnerstag ab 21 Uhr MESZ nicht zur Verfügung. Eine MRT-Untersuchung am Dienstagabend habe laut ÖFB-Sprecher keine schwerwiegenden Befunde ergeben – doch für den 32-Jährigen kommt jede Entwarnung zu spät.

Laimer als Ersatz

Für die linke Abwehrseite dürfte damit Konrad Laimer in die Startelf rücken – dieselbe Rolle, die er bereits beim Gruppenspiel gegen Argentinien übernommen hatte, das Österreich mit 0:2 verlor. Auf seiner Seite wartet mit Lamine Yamal einer der gefährlichsten Offensivspieler des Turniers. Als weitere Option für die linke Außenbahn steht Alexander Prass im Kader.

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Mwene wäre darüber hinaus auch auf der rechten Seite eine denkbare Alternative gewesen, sollte Rangnick dort eine Veränderung gegenüber Stammspieler Stefan Posch erwogen haben. Verletzungssorgen plagen allerdings nicht nur das österreichische Lager. Auch Spanien reist mit personellen Einschränkungen in die Partie: Yeremy Pino und Nico Williams stehen dem Europameister nicht zur Verfügung.

Abreise nach Los Angeles

Beide hatten sich nach ihren Einwechslungen im Spiel gegen Uruguay verletzt – Pino an der Schulter, Williams an den Adduktoren. Während Mwene das Abschlusstraining am Mittwochmittag Ortszeit auslassen musste, absolvierten alle übrigen 25 Kaderspieler die letzte Einheit in Santa Barbara planmäßig.

Anschließend wurde das Teamcamp an der kalifornischen Pazifikküste aufgelöst. Am Nachmittag trat die Mannschaft die Busreise nach Los Angeles an. Im Erfolgsfall gegen Spanien würde es von dort bereits am Freitag direkt weiter nach Dallas gehen, wo am Montag das Viertelfinale gegen Portugal oder Kroatien auf dem Programm stünde.