So sehen Österreichs Achtelfinal-Gegner aus

Die Uhr tickt. Um 4 Uhr MESZ am 28. Juni 2026 trifft das österreichische Nationalteam im Kansas City Stadium auf Algerien – ein Duell, das im Rahmen der FIFA Fußball-WM 2026 über den Einzug ins Sechzehntelfinale entscheidet. Die Ausgangslage nach den bisherigen Gruppenspielen lässt kaum Spielraum: Verlieren ist für die ÖFB-Auswahl so gut wie keine Option mehr.

Konkret steht Österreich mit 3 Punkten auf Platz zwei der Gruppe J, punktgleich mit Algerien, aber mit einer besseren Tordifferenz (0 zu -2). Bereits ein Remis würde zum Weiterkommen genügen. Denn je nach Verlauf der parallel laufenden Partien könnte eine Niederlage das sofortige Aus bedeuten. Konkret: Gewinnt Kroatien gegen Ghana und setzt sich im Anschluss auch der Kongo gegen Usbekistan durch, wäre Österreich beim Abpfiff fix aus dem Turnier ausgeschieden.

Heikle Ausgangslage

Selbst wenn die direkte Konkurrenz patzt, bleibt die Lage heikel. Verlieren beide Rivalen ihre Spiele, wäre eine Niederlage mit maximal zwei Toren Unterschied noch verkraftbar. Scheitert hingegen nur einer der beiden Kontrahenten, darf die ÖFB-Elf das Feld nicht mit mehr als einem Tor Rückstand verlassen – sonst heißt es früher als erwartet: Koffer packen.

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Mögliche Gegner

Für den Fall eines Weiterkommens steht bereits fest, welche Gegner auf Ralf Rangnicks Mannschaft warten würden. Als möglicher Gruppendritter käme es zum Duell mit dem Sieger der England-Gruppe oder mit Belgien. Holt das Team mindestens einen Punkt gegen Algerien, wartet ein anderes Kaliber: Spanien – amtierender Europameister und bislang nicht in Bestform, aber dennoch einer der großen Turnierfavoriten.

Welcher Weg sich öffnet, wird bereits vor dem Anpfiff in Kansas City absehbar sein – abhängig davon, wie die anderen Gruppen ihre Entscheidungen fallen.