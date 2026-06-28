Wahnsinn in der Nachspielzeit: Kalajdzic schießt Österreich in die nächste Runde

Dramatik pur beim Confed Cup: Österreich erlebt ein Wechselbad der Gefühle – und steht trotzdem weiter.

Österreich startete mit Energie und Überzeugung in die Partie. Xaver Schlager testete als Erster den gegnerischen Keeper (8.), ehe Ibrahim Maza auf der anderen Seite erstmals aufhorchen ließ (10.). Was folgte, war eine ruhigere Phase – bis David Alaba das Spiel mit einem Steilpass über gut 30 Meter aus dem Nichts veränderte.

Marko Arnautovic nahm die Vorlage mit, brachte den Ball irgendwie über die Linie – 1:0 für Österreich (28.). Keine drei Minuten später hätte Arnautovic sogar nachlegen können, doch das 2:0 blieb aus (30.).

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Algeriens Reaktion

Die Führung hielt das Spiel nicht in österreichischen Bahnen. Algerien übernahm zunehmend die Initiative: Belghali prüfte das ÖFB-Tor (33.), Maza folgte nach (36.), und Riyad Mahrez traf nur den Pfosten (40.). Kurz vor dem Pausenpfiff setzte sich Rafik Belghali gegen Marcel Sabitzer durch und verwandelte mit links zum 1:1 – ein Ausgleich, der sich über weite Strecken der ersten Hälfte abgezeichnet hatte (45.).

Ralf Rangnick schickte gleich drei neue Spieler auf den Platz. Die Wirkung war unmittelbar spürbar. Konrad Laimer trieb das Spiel nach vorne, Marcel Sabitzer vollendete zur erneuten Führung – 2:1 für Österreich (55.).

Doch die Freude währte nur kurz. Riyad Mahrez stand im Rückraum völlig blank, niemand störte ihn beim Abschluss – 2:2 (60.). Kurz darauf verließ David Alaba verletzt das Feld, Kevin Danso rückte nach (62.). Nicolas Seiwald (66.) und Danso (67.) versuchten, den Schalter umzulegen – das 3:2 blieb jedoch aus.

Dramatische Schlussphase

In der Schlussphase zog sich Österreich immer weiter zurück, überließ Algerien Raum und Ball. Die Quittung kam in der Nachspielzeit. Ein einziger Vertikalpass genügte, Mahrez stand frei und traf aus kurzer Distanz zum 3:2 (90.+3).

Das Spiel schien entschieden. Doch Österreich antwortete noch einmal: Michael Gregoritsch legte quer, der eingewechselte Sasa Kalajdzic köpfte den Ball zum 3:3 ins Netz (90.+6).

Nach einem dramatischen 3:3 gegen Algerien steht die ÖFB-Auswahl im Sechzehntelfinale. Für Österreich trafen Marko Arnautovic (28.), Marcel Sabitzer (55.) und Sasa Kalajdzic (96.). Auf algerischer Seite war Rafik Belghali (45.) erfolgreich, Riyad Mahrez traf doppelt (60., 93.).

Am Donnerstag um 21 Uhr wartet in Los Angeles, Kalifornien, Spanien.