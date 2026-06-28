Sucic-Traumtor reichte fast nicht: Vlasic rettet Vatreni

Ein Kunstschuss, ein Kopfball und ein VAR-Drama: Kroatien kämpft sich ins Achtelfinale – und Ghana ist trotz Niederlage noch dabei.

Kroatien brauchte vor dem Anpfiff eigentlich nur einen Punkt – ein Remis hätte für den Aufstieg ins Achtelfinale gereicht. Doch die Vatreni begnügten sich nicht mit dem Minimum. Sie gingen auf Sieg, um sich mit möglichst breiter Brust für die K.o.-Runde zu qualifizieren.

Die Partie startete zäh. In den ersten Viertelstunde blieben klare Chancen auf beiden Seiten aus, das Spiel fand kaum Fahrt. Erst in der 17. Minute blitzte erstmals echte Gefahr auf: Nikola Vlasic zog aus der Distanz ab – sein Schuss klatschte an die Latte.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Sucics Kunstschuss

Nach einer weitgehend ereignisarmen halben Stunde war es dann ein Kunstschuss, der das Spiel öffnete. Petar Sucic, der junge Inter-Mailand-Profi, der bis vor Kurzem noch für die bosnisch-herzegowinische U-21 auflief und dort als Kapitän fungierte, legte sich den Ball in der 31. Minute rund 30 Meter vor dem Tor zurecht – und zirkelte ihn mit bemerkenswerter Präzision ins rechte untere Eck. Ein Tor zum Genießen.

Noch vor der Pause hatte Ghana die Chance auf den Ausgleich. Antoine Semenyo drang in den Strafraum ein, sein Abschluss strich jedoch knapp am Pfosten vorbei. Mit der knappen kroatischen Führung ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Ghana zunächst die Kontrolle. Die Westafrikaner dominierten den Ballbesitz, ohne jedoch nennenswerten Druck auf das kroatische Tor zu erzeugen. Der gefährlichste Versuch in dieser Phase kam von Abdul Fatawu in der 47. Minute – sein Schuss flog jedoch über das Gehäuse.

Es folgte eine ruhige Spielphase, ehe beide Teams rund 20 Minuten vor Schluss wieder an Intensität zulegten. In der 73. Minute fiel der Ausgleich: Nach einem Freistoß traf Derrick Luckassen per Volleyabnahme mit der Innenseite – ein technisch feiner Treffer. Die Entscheidung wurde lange durch den VAR auf mögliches Abseits geprüft, letztlich aber bestätigt, da kein Mitspieler das Tor beeinflusst hatte.

Vlasics Kopfball

Die Freude der Ghanaer hielt jedoch nur zehn Minuten. In der 83. Minute war es Nikola Vlasic, der nach einer maßgenauen Eckstoßflanke von Luka Modric per Kopf zum 2:1 einnickte und Kroatien damit wieder in Führung brachte.

Dabei blieb es. Kroatien zog als Gruppenzweiter in die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft ein. Auch Ghana ist weiter – die Westafrikaner sicherten sich einen Platz unter den besten Drittplatzierten. Gruppensieger wurde England mit sieben Punkten – einen mehr als Kroatien – nach einem souveränen 2:0-Erfolg gegen Panama.

In der Runde der letzten 16 wartet auf Kroatien der Zweite der Gruppe K, aktuell Portugal. Noch in der Nacht kommt es zum direkten Duell zwischen Portugal und Kolumbien. Ein portugiesischer Sieg würde Kolumbien auf Rang zwei verweisen – und damit zum Achtelfinalgegner der Vatreni machen.

Kroatien – Ghana 2:1 (Sucic 31′, Vlasic 83′ / Luckassen 73′)