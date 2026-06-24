Kroatische Mannschaft ehrt Modric mit besonderer Geste (VIDEO)

200 Länderspiele, ein bewegender Abschied vom Rasen und ein Sieg, der Kroatien wieder ins Rennen bringt.

Panama hielt mit, kämpfte, traf Aluminium – und verlor trotzdem. Kroatien gewann das Gruppenspiel mit 1:0, aber die Mittelamerikaner hinterließen einen bleibenden Eindruck. Über weite Strecken waren sie die aktivere Mannschaft, drängten die Kroaten in die Defensive und hätten das Ergebnis durchaus in eine andere Richtung lenken können.

Das Spiel war das zweite Gruppenspiel beider Mannschaften in Gruppe L der WM 2026, in der außerdem England und Ghana vertreten sind. Kroatien hatte zuvor gegen England mit 2:4 verloren und trifft im letzten Gruppenspiel auf Ghana.

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Den ersten Warnschuss gab es in der 16. Minute: Murillo flankte, Fajardo lauerte im Strafraum – doch der Ball zog knapp an ihm vorbei. Sieben Minuten später wurde es noch dramatischer. Wieder Murillo mit der Hereingabe, wieder ein Kopfball – diesmal von Rodriguez aus neun Metern. Keeper Livakovic lenkte den Ball an die Unterkante der Latte. Die Querstange rettete Kroatien.

Kurz vor dem Pausenpfiff meldeten sich die Favoriten erstmals ernsthaft zu Wort. Baturina zog von der Strafraumgrenze ab, Mosquera parierte und lenkte den Ball um den Pfosten. Es blieb beim 0:0 zur Halbzeit.

Budimirs Kopfball

Der Führungstreffer fiel in der 54. Minute – und er hatte einen unglücklichen Beigeschmack für Panama. Stanisic flankte, Budimir traf per Kopf zum 1:0. Mosquera, der bis dahin stark gehalten hatte, segelte am Ball vorbei. Sein Patzer besiegelte die Niederlage seiner Mannschaft.

Drei Minuten später hätte Kroatien alles entscheiden können. Panama verlor nach einem Eckball den Ball gegen gleich drei Gegenspieler, Modric schickte Pasalic auf die Reise – allein vor dem Tor. Mosquera parierte den Heber. Den Nachschuss setzte Pasalic aus spitzem Winkel neben den Kasten.

Panama ließ nicht locker. In der 68. Minute köpfte Harvey auf das kroatische Tor, doch Livakovic war zur Stelle und entschärfte die Situation mit einer starken Reaktion.

Modrics 200. Länderspiel

🇭🇷LUKA200!!! Luka Modrić enters football immortality tonight in Toronto! He is the first Croatian to be capped 200 times and only the 4th man in history to enter the club, joining Ronaldo and Messi. pic.twitter.com/qrFHaherGY — CroatianSports (@CroatianSoccer) June 24, 2026

Dreizehn Minuten vor dem Ende verließ Luka Modric unter dem Applaus der Fans das Spielfeld. Es war sein 200. Länderspiel für Kroatien – bei 29 Toren für die Nationalmannschaft. Die Zuschauer riefen seinen Namen, auch als er längst auf der Bank saß.

Nach dem Abpfiff gehörte die Bühne ganz dem Jubilar. Die Mitspieler hatten sich etwas Besonderes ausgedacht: T-Shirts mit seinem Konterfei, der Zahl 200 und dem Schriftzug „Ewige Legende“. Dann hoben sie ihn mehrfach in die Luft.