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200. Länderspiel für Modrić: Kroatien kämpft heute Nacht ums WM-Überleben

200. Länderspiel für Modrić: Kroatien kämpft heute Nacht ums WM-Überleben
Foto: epa/ALBERT PENA
2 Min. Lesezeit |

Zwei Verlierer, ein Spiel, null Spielraum – Kroatien und Panama kämpfen mitten in der Nacht ums WM-Überleben.

Kroatien steckt in der Klemme. Das 2:4 gegen England zum Auftakt der FIFA Weltmeisterschaft 2026 war ein schmerzhafter Einstand – auch wenn die Kroaten dabei keine schwache Vorstellung ablieferten. Nun zählt jede Partie, jeder Punkt.

Nach dem ersten Spieltag der WM-2026-Gruppe L führen England und Ghana mit jeweils drei Punkten, während Kroatien und Panama nach ihren Auftaktniederlagen gegen England (2:4) bzw. Ghana (0:1) ohne Punkt auf den Plätzen drei und vier liegen.

Im zweiten Gruppenspiel der Gruppe L wartet Panama, Anstoß ist am Mittwoch um 01:00 Uhr MEZ. Der LIVE-Ticker überträgt die Begegnung in Echtzeit.

Zugzwang für beide

Auch die Panamesen gehen angeschlagen in diese Partie. Am ersten Spieltag unterlagen sie Ghana mit 0:1 und stehen damit genauso unter Zugzwang wie der Gegner.

Dennoch ist die Ausgangslage klar: Kroatien geht mit Routinier Luka Modrić als Herzstück des Spiels als deutlicher Favorit in dieses Duell. Für den Kapitän ist es ein besonderer Abend: Gegen Panama steht er vor seinem 200. Länderspiel im Trikot der Vatreni.

Für beide Mannschaften gilt jedoch dasselbe – wer hier leer ausgeht, riskiert das frühe WM-Aus.

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