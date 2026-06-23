Krypto-Handys, Kokain & 430.000 Euro – Bosnier in Wien hinter Gittern

Verschlüsselte Handys, Millionenbeträge und ein Netzwerk über Grenzen hinweg – ein Drogenring aus dem Westbalkan gerät ins Visier.

Ein 30-jähriger bosnischer Staatsangehöriger befindet sich in Untersuchungshaft – der Verdacht: massiver Drogenhandel im großen Stil. Umfangreiche Ermittlungsarbeit führte schließlich zur Identifizierung des Mannes als Hauptverdächtigen. Die Anschuldigungen wiegen schwer: Der Bosnier soll Suchtmittel in erheblichen Mengen verkauft haben und Mitglied einer organisierten kriminellen Gruppierung aus dem Westbalkan sein.

Zur Koordination ihres grenzüberschreitenden Drogenhandels sowie zur Abwicklung von Geldwäschegeschäften setzt die Gruppe auf verschlüsselte Krypto-Mobiltelefone – abhörsichere Spezialhandys.

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Konkrete Tatvorwürfe

Den Ermittlern gelang es, ihm konkrete Tathandlungen nachzuweisen: den Verkauf von 1.450 Gramm Kokain, den Besitz von 42 Kilogramm Kokain, das Anbieten von einem Kilogramm Kokain sowie 10 Kilogramm Speed, den Besitz von 15 Kilogramm Cannabiskraut sowie den Verkauf von 3.450 Gramm Cannabiskraut. Hinzu kommen die Übergabe von 96.650 Euro an bislang unbekannte Personen sowie die Übernahme von 430.000 Euro.

Gefahndet wurde nach dem 30-Jährigen mittels internationaler Festnahmeanordnung – aufgegriffen wurde er schließlich in Ungarn. Anfang Mai erfolgte seine Überstellung nach Österreich, wo er gegenüber den zuständigen Kriminalbeamten jede Aussage verweigerte. Seither befindet er sich in einer Wiener Justizanstalt in Haft.

Verbindung nach Barcelona

Besonderes Gewicht erhält der Fall durch die Verbindung zu einem zweiten Tatverdächtigen: Bereits 2024 wurde ein 37-jähriger Österreicher in Barcelona festgenommen, gegen den ein internationaler Haftbefehl vorlag. Ihm wird zur Last gelegt, 55 Kilogramm Kokain um rund zwei Millionen Euro verkauft zu haben – auch er soll dem Westbalkan-Netzwerk zuzurechnen sein.

Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich ein direkter Tatzusammenhang zwischen dem Bosnier und dem Österreicher heraus: Der 30-Jährige soll noch vor der Verhaftung des Österreichers im Jahr 2024 Bargelderlöse von diesem übernommen haben.

Die Ermittlungen dauern an.