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Polizeigewalt

Schlagstock, Taser, Gerangel – Polizei-Video schockt ganz England (VIDEO)

Schlagstock, Taser, Gerangel – Polizei-Video schockt ganz England (VIDEO)
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Video sorgt in Großbritannien für hitzige Debatten – und die Behörden schalten sich ein.

Aufnahmen von Augenzeugen, die sich innerhalb kurzer Zeit in sozialen Netzwerken verbreiteten, zeigen, wie mehrere Polizeibeamte versuchen, einen Mann zu überwältigen. Der Einsatz gestaltet sich dabei äußerst turbulent: Im Verlauf des Gerangels greifen die Beamten zu Schlagstöcken, zusätzlich wird ein Taser eingesetzt.

Ersten Informationen zufolge soll der Mann zuvor Widerstand gegen die Polizei geleistet haben. Die Behörden erklärten, ihre Einsatzkräfte hätten in einer angespannten Lage gehandelt und entsprechend reagieren müssen.

Breite Debatte

Der Vorfall hat in Großbritannien eine breite Diskussion über den Umgang der Polizei mit derartigen Situationen ausgelöst. In den sozialen Medien prallen die Meinungen aufeinander: Während ein Teil der Nutzer das Eingreifen der Beamten als notwendig verteidigt, werfen andere dem Einsatz unverhältnismäßige Härte vor.

Ermittlungen eingeleitet

Die zuständigen Behörden haben inzwischen Ermittlungen eingeleitet. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob die angewandten Zwangsmittel in einem angemessenen Verhältnis zur Situation standen. Die näheren Umstände, die zu dem Einsatz geführt haben, werden derzeit aufgearbeitet.

Das Video selbst bleibt unterdessen Gegenstand anhaltender Debatten im Netz.

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