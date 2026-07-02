60 Feuerwehreinsätze nach Hagel-Chaos im Waldviertel

Hagelkörner in Golfballgröße, gekenterte Boote, vollgelaufene Keller – Niederösterreich erlebte eine Gewitternacht mit Folgen.

Die Hitzewelle hat einem heftigen Sommergewitter Platz gemacht – und das mit spürbaren Folgen: Rund 60 Feuerwehreinsätze wurden ausgelöst, die Einsatzkräfte rückten zu überfluteten Kellern und Unterführungen aus, auch umgestürzte Bäume blockierten Straßen und Wege.

Schon am Dienstag traf der Unwetterkomplex den Bezirk Zwettl mit Hagelkörnern von bis zu fünf Zentimetern Durchmesser, die Dächer und Photovoltaikanlagen in Mitleidenschaft zogen. In Groß-Siegharts lief eine Tiefgarage voll Wasser, in Göpfritz an der Wild gerieten zwei Fahrzeuge in eine überflutete Bahnunterführung.

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Gefahr am Kraftwerk

Besonders gefährlich wurde die Lage am Mittwochnachmittag, dem 1. Juli, gegen 16:00 Uhr beim Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug, wo eine 60-köpfige Kajak- und Kanugruppe vom Sturm überrascht wurde. Mehrere Boote kenterten, acht Personen – darunter zwei Kinder – fielen ins Wasser. Feuerwehr, Schleusenaufsicht, Arbeiter-Samariter-Bund, Wasserrettung, Polizei sowie ein Arbeitsboot der viadonau brachten alle Betroffenen in Sicherheit, das Rote Kreuz versorgte Unterkühlte mit Decken. Verletzungen gab es keine.

Schäden in Groß Gerungs

Auch Groß Gerungs blieb von den Unwetterfolgen nicht verschont: Hagelkörner in Golfballgröße richteten an Dächern und Photovoltaikanlagen erhebliche Schäden an. Die Einsatzkräfte waren auch dort gefordert, um die Schäden zu sichern und die Bevölkerung zu schützen.