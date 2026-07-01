Jetzt kommt die Abkühlung! – Tropennächte weichen Donnergrollen

Gewitter, Abkühlung und eine Kaltfront: Österreich steht in den nächsten Tagen ein markanter Wetterwechsel bevor.

Den Mittwochabend begleiten laut aktuellen Prognosen von ORF Wetter vor allem östlich von Salzburg verbreitet Regen und Gewitter, die stellenweise kräftig ausfallen. Ein auffrischender Nordwestwind sorgt österreichweit für den Zustrom kühlerer Luftmassen, was einen deutlichen Temperaturrückgang einleitet.

Mit fortschreitender Nacht lässt die Wetteraktivität nach, Gewitter und Niederschläge klingen weitgehend ab. Vollständig ruhig wird es jedoch nicht: Vor allem zwischen Nordtirol und dem Mostviertel sind auch nach Mitternacht vereinzelte Schauer möglich, während der Himmel vielerorts bewölkt bleibt.

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Nächtliche Abkühlung

Die Temperaturen gehen in der Nacht auf Donnerstag in den meisten Landesteilen auf Werte zwischen zehn und 18 Grad zurück. Im östlichen Flachland hält sich die Wärme hartnäckiger, dort sinken die Werte stellenweise kaum unter 20 Grad.

Besonders ausgeprägt fällt die Abkühlung im Westen aus: In Vorarlberg werden Tiefstwerte zwischen acht und 14 Grad erwartet, am Bodensee bis zu 17 Grad. In Tirol liegen die nächtlichen Minima laut ORF Wetter zwischen acht und 15 Grad.

Ausblick Donnerstag

Der Donnerstag beginnt entlang des Alpenhauptkamms noch mit Restwolken aus der Nacht. Zwischen dem Tiroler Unterland und dem Mostviertel gehen anfangs letzte Schauer nieder, die sich bis in die Mittagsstunden hinein auflösen. Am Nachmittag setzt sich dann überwiegend freundliches und trockenes Wetter durch. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zwölf und 20 Grad, die Tageshöchstwerte zwischen 22 und 29 Grad.

Am Freitag erfasst eine schwache Kaltfront aus nordwestlicher Richtung das Land. Nördlich des Alpenhauptkamms verdichten sich die Wolken, und es kommt zu Regenschauern, im Nordstau der Alpen auch zu länger anhaltendem Niederschlag. Im Süden und Südosten sind am Nachmittag kurze Schauer möglich, ehe sich ab dem mittleren Nachmittag österreichweit wieder die Sonne durchsetzt.