Nach 40 Grad: Jetzt ziehen Gewitter über Österreich!

In den südlichen und südöstlichen Landesteilen ist hingegen überwiegend mit trockenem Wetter zu rechnen.

Der Montag beginnt in Vorarlberg und den Nordtiroler Kalkalpen mit vereinzelten Schauern und Gewittern, die sich an der Alpennordseite tagsüber verstärken und mit Unwettergefahr ostwärts ziehen. Am Nachmittag und Abend greifen sie auf das östliche und südliche Bergland über, während es vom Villacher Becken bis ins Burgenland und Weinviertel sonnig bleibt. In der Westhälfte gehen die Temperaturen auf 24 bis 32 Grad zurück, im Osten hält die Hitze mit vereinzelt bis zu 40 Grad an.

Gewitter ab Dienstag

Der Dienstag startet an der Alpennordseite unter Restwolken, bevor sich im Laufe des Vormittags die Sonne durchsetzt. Vom Alpenhauptkamm ausgehend breiten sich jedoch rasch wieder Schauer aus, am Nachmittag sind stellenweise heftige Gewitter zu erwarten. In den südlichen Becken und im östlichen Flachland scheint dagegen weiterhin häufig die Sonne, wenngleich einzelne, teils kräftige Gewitter auch dort nicht vollständig ausgeschlossen sind. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 25 und 38 Grad, im Südosten bleibt es heiß.

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Am Mittwoch ziehen im Westen und Norden bereits ab den frühen Morgenstunden Schauer und Gewitter durch, während im Süden und Südosten bis Mittag noch häufig die Sonne scheint. Am Nachmittag ist dort mit Gewittern zu rechnen, die erhebliches Unwetterpotenzial mitbringen. Im Donauraum und im Osten weht lebhafter West- bis Nordwestwind, im Süden macht sich gegen Abend Nordföhn bemerkbar. An der Alpennordseite werden von West nach Ost 20 bis 29 Grad erreicht, im Süden bleiben die Temperaturen mit 30 bis 35 Grad weiterhin auf einem heißen Niveau.

Donnerstag: Abkühlung

Der Donnerstag startet gebietsweise bewölkt, mit nur vereinzelten Schauern. Im Tagesverlauf setzt sich ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken durch, wobei sich dichtere Bewölkung mit einzelnen Schauern entlang der Nordalpen vom Kaiserwinkl bis ins Mariazeller Land hält. Gegen Abend zieht es im Norden erneut zu, in der Nacht setzt Regen ein. Der Wind weht lebhaft aus Nordwest, im Osten auch kräftig, im Süden leicht föhnig. Mit Höchstwerten zwischen 22 und 29 Grad entsprechen die Temperaturen dem jahreszeitlichen Durchschnitt.