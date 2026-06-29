Pakistan führt „Präzisionsangriffe“ in Afghanistan durch – Dutzende Tote

Luftangriffe, Bodentruppen, Dutzende Tote: Der Konflikt zwischen Pakistan und Afghanistan erreicht eine neue Eskalationsstufe.

Pakistan hat erneut Ziele auf afghanischem Territorium angegriffen. In der Nacht führte die Atommacht Luftangriffe auf Stellungen im Osten Afghanistans durch und setzte parallel dazu Bodentruppen im Grenzgebiet ein. Informationsminister Ataullah Tarar teilte auf der Plattform X mit, dass Sicherheitskräfte entlang der gemeinsamen Grenze einen Bodeneinsatz durchgeführt hätten, dem Angriffe auf Verstecke und Rückzugsgebiete – darunter jene der pakistanischen Taliban (TTP) – folgten.

Bei den als „Präzisionsangriffe“ bezeichneten Operationen wurden drei Ziele in den afghanischen Provinzen Paktia, Paktika und Kunar zerstört. Tarar zufolge kamen dabei 25 mutmaßliche Terroristen ums Leben. Die Angriffe werden von Islamabad als direkte Reaktion auf jüngste Terroranschläge in Pakistan dargestellt. Zuletzt hatten Angreifer am Samstag in der Hafenstadt Karachi drei Sicherheitskräfte getötet. Pakistan macht dafür die militante Gruppe Jamaat-ul-Ahrar verantwortlich. Jamaat-ul-Ahrar wird in mehreren Analysen ausdrücklich als Splittergruppe beziehungsweise Fraktion der pakistanischen Taliban-Bewegung Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) beschrieben.

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Kabuls Reaktion

Ein Sprecher der Taliban-Regierung in Kabul bezeichnete die Aktion auf X als „feige Tat“ und erklärte, dabei seien dutzende Zivilisten getötet oder verletzt worden. Der lokale Sender Tolonews berichtete von mehr als 30 Toten und über 100 Verletzten.

Eskalierender Grenzkonflikt

Der Konflikt zwischen den beiden Nachbarstaaten schwelt seit dem Herbst und äußert sich seither in wechselseitigen Angriffen. Eine zwischenzeitlich vereinbarte Waffenruhe hielt nicht stand – Ende Feber eskalierte die Lage erneut. Pakistan spricht seitdem von einem „offenen Krieg“ und führt regelmäßig Luftangriffe auf Ziele in Afghanistan durch. Die Regierung in Islamabad wirft den Taliban vor, extremistischen Gruppen Schutz zu bieten, die für Anschläge auf pakistanischem Boden verantwortlich seien.

Kabul weist diese Vorwürfe zurück.