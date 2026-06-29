Erdbeben erschüttert Albanien – Beben in nur fünf Kilometern Tiefe

Albanien wurde am frühen Morgen von einem Erdbeben erschüttert – besonders nah an der Oberfläche und deutlich spürbar.

Am Montag, dem 29. Juni 2026, wurde um 07:36 Uhr in Albanien ein Erdbeben der Stärke 3,1 registriert. Das Epizentrum lag den Messdaten zufolge rund 13 Kilometer von Korça und etwa 70 Kilometer von Elbasan entfernt, an den geografischen Koordinaten 40.64 Grad nördlicher Breite und 20.63 Grad östlicher Länge.

Oberflächennahes Beben

Laut Angaben des Europäisch-Mediterranen Seismologischen Zentrums befand sich der Erdbebenherd in einer Tiefe von rund fünf Kilometern – damit handelte es sich um ein vergleichsweise oberflächennahes Beben, das entsprechend deutlich wahrnehmbar war. Auf der Plattform des Zentrums meldeten sich rasch erste Nutzer zu Wort: „Es war kurz, aber stark zu spüren“, hieß es in mehreren Kommentaren.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Berichte über Sachschäden oder Verletzte lagen bislang nicht vor. Die zuständigen Behörden beobachten die Lage.