Sieben Meter tief: Bub stürzt aus Kinderzimmerfenster

Fünf Meter Tiefe, Betonboden – und ein Siebenjähriger, der danach noch ansprechbar ist. Ein Abend in Oberösterreich.

Ein siebenjähriger Bub stürzte in den späten Abendstunden des Sonntags in Pabneukirchen im Bezirk Perg in Oberösterreich aus dem Fenster seines Kinderzimmers im Obergeschoß in die Tiefe. Der Aufprall auf dem Betonboden erfolgte aus einer Höhe von rund fünf Metern.

Hubschrauber-Einsatz

Dass der Junge den Sturz bei Bewusstsein überstand und ansprechbar blieb, grenzt angesichts der Umstände an ein Wunder. Seine Mutter reagierte unverzüglich und alarmierte die Rettungskräfte.

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Nach einer Erstversorgung direkt am Unfallort wurde der Bub gemeinsam mit ihr per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Oberösterreich bestätigte.