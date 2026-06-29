Murenabgänge: Bundesheer startet Evakuierung von 200 Menschen

Muren, Unwetter, Evakuierung: Im Kaunertal kämpft das Bundesheer gegen die Folgen einer verheerenden Naturgewalt.

Infolge mehrerer Murenabgänge im Kaunertal wandte sich die Landeswarnzentrale Tirol am Sonntagnachmittag, dem 28. Juni, mit einem Assistenzersuchen an das Bundesheer. Auslöser war ein schweres Unwetter im Bereich Feichten im Kaunertal, durch das rund 200 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten wurden und evakuiert werden müssen.

Heftiger Hagel und Starkregen hatten die Murenabgänge im Bereich der Kaunertaler Gletscherstraße oberhalb von Feichten ausgelöst. Die Straße wurde schwer beschädigt und schnitt das hintere Kaunertal vollständig von der Außenwelt ab.

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Die Evakuierungsmaßnahmen beginnen am Montag, dem 29. Juni, um 08:00 Uhr – zum Einsatz kommen dabei ein Hubschrauber des Typs AB212 sowie ein AW169. Ebenfalls am Montag wird ein Tankwagen ins Kaunertal entsandt, damit die Hubschrauber direkt vor Ort betankt werden können.

Bereits am Sonntag wurden besonders gefährdete Personen mit dem Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ ausgeflogen. Die übrigen Eingeschlossenen verbrachten die Nacht im Gepatschhaus und im Gletscherrestaurant, bevor die vollständige Evakuierung anlief.

Tanner über den Einsatz

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Wenn Menschen in Not sind, zählt jede Minute. Unsere Mannschaft ist rund um die Uhr einsatzbereit, um in solchen Situationen rasch und professionell zu helfen. Ich bin unseren Soldatinnen und Soldaten sehr dankbar, dass sie auch unter schwierigen Wetterbedingungen alles tun, um die Menschen in Sicherheit zu bringen.“

Das militärische Wetterzentrum des Bundesheeres ist in Bereitschaft und gibt Warnungen vor rasch aufziehenden, derzeit kaum zuverlässig vorhersehbaren Gewittern im Tal aus – die bis in die Abendstunden anhalten können. Eine vorangegangene Hitzewelle hatte eine Kaltfront nach sich gezogen, die die Murenabgänge auslöste und die Evakuierung der betroffenen Personen aus dem Kaunertal notwendig machte.

Bundesheer in Tirol

Bereits vor diesem Ereignis war das Bundesheer in Tirol aktiv: Bei einem Waldbrand in Haiming, der mittlerweile unter Kontrolle gebracht werden konnte, unterstützten eine AB212 sowie ein AW169 Lion der Luftstreitkräfte sowohl bei der Bekämpfung des Feuers als auch bei der Versorgung der Bodeneinsatzkräfte.