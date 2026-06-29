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Waldbrand

Brand neben der A8: Autofahrer müssen mit massiven Staus rechnen

Brand neben der A8: Autofahrer müssen mit massiven Staus rechnen
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Flammen, Rauch und Stau: Ein Moor- und Waldbrand legt eine der wichtigsten Verbindungsrouten zwischen Deutschland und Österreich lahm.

Ein Wald- und Moorbrand in unmittelbarer Nähe der Autobahn A8 zwischen München und Salzburg hat am Montag zur vollständigen Sperrung der Strecke geführt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Grabenstätt und Bernau am Chiemsee in Bayern. Dichter Rauch steigt über dem Brandgebiet auf und schränkt die Sicht auf der Fahrbahn erheblich ein, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Nach Angaben von Feuerwehr und Polizei stehen rund 5,5 Hektar Fläche in Flammen – das entspricht einer Größe von knapp acht Fußballfeldern.

Die Feuerwehr rief die Bevölkerung in der Region dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bereits in den frühen Morgenstunden staute sich der Verkehr auf der gesperrten A8 in beiden Fahrtrichtungen. Der ÖAMTC sprach von „massiven Staus“ und empfahl Reisenden, frühzeitig und weiträumig auf Ausweichrouten umzusteigen – auch dort habe sich der Verkehr bereits gestaut. Laut ADAC und aktuellen Verkehrsmeldungen sollten Autofahrer den ausgewiesenen Umleitungsstrecken folgen.

Sperrung offen

Wann die Sperre aufgehoben werden kann, war zunächst offen. Laut dem Sprecher hängt dies maßgeblich von der Windrichtung sowie vom Fortschritt der Löscharbeiten ab.

Seit den späten Abendstunden des Sonntags sind rund 200 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand einzudämmen. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt.

Zur Unterstützung soll in den Morgenstunden auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt werden, der Wasser über dem Brandgebiet abwerfen wird.

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