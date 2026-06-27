Vierjähriger treibt leblos im Freibad – Hubschrauber-Einsatz

Ein Freibad, ein regloser Bub im Wasser – und Sekunden, die über alles entscheiden. Was in Kapfenberg geschah, lässt viele Fragen offen.

Am Samstag kam es im Freibad in Kapfenberg zu einem beängstigenden Zwischenfall: Badegäste bemerkten einen vierjährigen Buben, der reglos im Wasser trieb, und zogen ihn umgehend aus dem Becken.

Sofortige Reanimation

Wie die Polizei mitteilte, begannen die anwesenden Gäste gemeinsam mit dem Bademeister sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Der Kleine wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht – zu diesem Zeitpunkt war er bereits wieder ansprechbar.

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Nach dem Badeunfall teilte die Polizei mit, dass sich der Gesundheitszustand des vierjährigen Buben nach der Einlieferung ins LKH Graz stabilisiert hat und derzeit keine Lebensgefahr besteht.

Wie der ORF Steiermark berichtet, ist nach wie vor ungeklärt, wie der Junge in dem Becken untergegangen war.