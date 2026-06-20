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Rettungseinsatz

Kinder retten leblosen Zweijährigen aus Schwimmbecken

Kinder retten leblosen Zweijährigen aus Schwimmbecken
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Vier Kinder, ein regloser Zweijähriger und Sekunden die zählen. Im Freibad Daaden bewiesen die Kleinsten den größten Mut.

Im rheinland-pfälzischen Daaden haben vier Kinder einem zweijährigen Jungen nach einem Badeunfall im Freibad das Leben gerettet. Wie die Polizei berichtete, entdeckten ein Sieben- und ein Achtjähriger das Kleinkind regungslos im Nichtschwimmerbecken treibend. Die Kinder erkannten die lebensgefährliche Lage sofort, drehten den Jungen im Wasser um, und ein Siebenjähriger trug ihn eigenhändig ans Ufer – während sie gleichzeitig lautstark um Hilfe riefen.

Schnelle Rettung

Zwei Ersthelfer, der Schwimmmeister sowie ein zufällig privat anwesender Rettungssanitäter eilten umgehend herbei und begannen noch vor Eintreffen des Rettungsdienstes und des Rettungshubschraubers mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Nach ärztlicher Einschätzung ist der Zweijährige inzwischen außer Lebensgefahr; mit dauerhaften Schäden sei laut den Angaben nicht zu rechnen.

Polizei und Rettungskräfte lobten ausdrücklich das entschlossene und mutige Handeln der beteiligten Kinder sowie der Ersthelfer.

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