Blaue Fremdkörper im Katzenfutter – Fressnapf ruft ein bestimmtes Produkt zurück. Tierhalter sollten jetzt ihre Vorräte prüfen.

Fressnapf hat einen Rückruf für das Katzenfutter „Multifit Adult Jelly Kaninchen & Ente“ in der 405-Gramm-Dose eingeleitet. Betroffen sind ausschließlich Produkte mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 03/04/2028 und 04/04/2028 sowie der Artikelnummer 1307479. Als Ursache nennt das Unternehmen eine mögliche Verunreinigung mit weichen, blauen Fremdkörpern, die bei Katzen zu Verletzungen im Mund- und Rachenbereich sowie zu inneren Blutungen führen können.

Tierhaltern wird ausdrücklich empfohlen, das betroffene Produkt nicht weiter zu verfüttern.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Rückgabe möglich

Alle übrigen Produkte der Marke sowie Dosen mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten sind von dem Rückruf nicht betroffen. Wer die betreffende Charge erworben hat, kann diese in jeder Fressnapf-Filiale zurückgeben und erhält den Kaufpreis vollständig zurückerstattet.

Katzenbesitzerinnen und Katzenbesitzer werden gebeten, die Datumsangaben auf bereits gekauften Dosen zu kontrollieren und entsprechende Exemplare vorsorglich aus dem Verkehr zu ziehen.