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Produktwarnung

Billa-Ware zurückgerufen: Fehler auf Verpackung entdeckt

Billa-Ware zurückgerufen: Fehler auf Verpackung entdeckt
(FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Druckfehler auf der Verpackung sorgt bei einem Billa-Fertiggericht für Verwirrung – und zwingt den Lieferanten zum Handeln.

Der Lieferant Star Meal N.V. hat eine Produktwarnung für ein bei Billa erhältliches Fertiggericht herausgegeben. Konkret betroffen ist die „Foodmaker Bowl Rigatoni Chicken Tomato“. Wer das Produkt noch vorrätig hat, sollte es nicht mehr verzehren.

Rückgabe möglich

Der entsprechende Warenbestand wurde bereits aus den Regalen entfernt. Bereits erworbene Packungen können in jeder Filiale zurückgegeben werden – eine Erstattung des Kaufpreises erfolgt auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Druckfehler als Ursache

Auslöser der Warnung ist ein Druckfehler auf der Verpackung: Bei einzelnen Exemplaren wurde anstelle des korrekten Mindesthaltbarkeitsdatums „10.06.2026″ die fehlerhafte Angabe „0.06.2026″ aufgedruckt.

Das Unternehmen weist zugleich darauf hin, dass aus der Produktwarnung nicht abgeleitet werden kann, dass ein Gesundheitsrisiko durch Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde.

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KO KOSMO-Redaktion
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