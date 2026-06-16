„Unglaublich schön“: Hollywood-Star dreht Werbespot für Kroatien (VIDEO)

John Malkovich, kroatischer Staatsbürger seit Mai, steht jetzt auch vor der Kamera für sein Herkunftsland – mit einem unerwarteten Ergebnis.

Bei der Promotionsveranstaltung „Croatia in the Game – Tourism, Sport, Culture, Flavors“ im Hotel AKA in Alexandria feierte ein ungewöhnliches Werbeprojekt seine Premiere: der neue Tourismusfilm für Kroatien, in dem kein Geringerer als John Malkovich die Hauptrolle übernommen hat. Der weltbekannte Schauspieler, dessen Familie kroatische Wurzeln hat, erhielt im Mai dieses Jahres auch die kroatische Staatsbürgerschaft – ein Abend, der für ihn sichtlich mehr bedeutete als ein bloßer Auftritt.

„Für mich war das wichtig, weil die Familie meines Vaters aus Kroatien stammt“, erklärte Malkovich. Er sei bereits mehrfach im Land gewesen und komme stets gerne wieder. „Es ist unglaublich, was für ein schönes Land Kroatien ist – großartige Menschen, großartiges Essen. Ich habe dort wirklich eine wunderbare Zeit verbracht.“

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Malkovichs kroatische Wurzeln

Malkovich zählt seit Jahrzehnten zu den profiliertesten Charakterdarstellern Hollywoods. In mehr als 70 Filmen hat er mitgewirkt – von „Die Killing Fields“ über „Gefährliche Liebschaften“ und „Das Reich der Sonne“ bis hin zu „In the Line of Fire“ und dem nach ihm benannten Kultfilm „Being John Malkovich“. Zweimal wurde er für den Oscar nominiert, dreimal für den Golden Globe.

Seine Verbindung zu Kroatien reicht weit zurück: Seine Urgroßeltern wanderten einst aus Ozalj in der Gespanschaft Karlovac in die Vereinigten Staaten aus. Den kroatischen Reisepass überreichte ihm an jenem Abend Sport- und Tourismusminister Toni Glavina persönlich. Wie es zur Zusammenarbeit für den Werbespot kam, schilderte Malkovich so: „Mit Pete Radovich hatte ich bereits zwei Sportspots gedreht. Als er mir dieses Projekt vorschlug, habe ich sofort zugesagt.“

Radovichs nächste Pläne

Hinter der Kamera stand eben jener Pete Radovich – ein vielfach ausgezeichneter Produzent kroatischer Herkunft und Träger von 45 Emmy Awards in 18 verschiedenen Kategorien. Dass der Abend für ihn ein besonderer werden würde, ahnte er bereits im Vorfeld: Seine NY Knicks gewannen nach 53 Jahren den NBA-Meistertitel.

Minister Glavina habe dem Team freie Hand gelassen – mit einer einzigen Vorgabe: Der Film solle kreativ sein, anders als alles bisher Dagewesene. Gedreht wurde in nur fünf Tagen, quer durch ganz Kroatien. Die größte Herausforderung sei das Wetter gewesen – das einzige Element, auf das man schlicht keinen Einfluss habe.

Radovich ließ auch durchblicken, dass er bereits anderen prominenten Persönlichkeiten bei der Erlangung der kroatischen Staatsbürgerschaft behilflich war – darunter NFL-Legende Bill Belichick und Ex-UFC-Champion Stipe Miocic. Als Nächsten auf dieser Liste nannte er Jason Kelce, den langjährigen Center der Philadelphia Eagles und Bruder von Travis Kelce, dem Verlobten von Weltstar Taylor Swift. „Er ist vielleicht der Nächste“, sagte Radovich – und lächelte dabei.