Tragische Badeunfälle: Diese Fehler können im Wasser tödlich sein

Ein Sommertag, ein Bad – und plötzlich Lebensgefahr. Zwei Tote an der Alten Donau machen deutlich, wie schnell Wasser zur Falle wird.

Zwei tödliche Badeunfälle am Sonntag im Wiener Gänsehäufel lenken den Blick auf eine Gefahr, die im Alltag oft verharmlost wird: Wasser kann bei Hitze, Alkohol, vollem Magen oder unvorsichtigem Verhalten innerhalb weniger Sekunden zur lebensbedrohlichen Situation werden. Laut Medienberichten kamen dabei ein 39-jähriger Mann und ein 24-Jähriger nach Einsätzen im Bereich der Alten Donau ums Leben. Laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit gab es in Österreich im Jahr 2024 insgesamt 39 Ertrinkungstote.

Um solche Tragödien zu verhindern, gibt es eine Reihe grundlegender Verhaltensregeln. Wer Alkohol getrunken hat, sollte auf das Schwimmen verzichten – die Kombination beeinträchtigt Reaktionsvermögen, Orientierungssinn und die Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung. Wer sich in der Sonne aufgeheizt hat, sollte nicht direkt ins kühle Nass springen, sondern den Körper durch Duschen oder schrittweises Einsteigen langsam an die Wassertemperatur gewöhnen.

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Nach einer reichhaltigen Mahlzeit empfiehlt sich eine Pause von etwa einer Stunde, bevor man ins Wasser geht. In offenen Gewässern sollte man niemals allein weit hinausschwimmen und die eigene Kondition nüchtern einschätzen. Eine Schwimmboje erhöht bei längeren Strecken in Seen die Sichtbarkeit und bietet zusätzliche Sicherheit.

Beim Stand-up-Paddling, beim Bootfahren sowie für Kinder, unsichere Schwimmer und Personen in offenen Gewässern ist das Tragen einer Rettungsweste unerlässlich. Körpersignale wie Kältegefühl, Krämpfe, Schwindel, Übelkeit oder Atemnot sind ernst zu nehmen – sie sind ein unmissverständliches Zeichen, das Wasser sofort zu verlassen. Kinder dürfen am und im Wasser niemals unbeaufsichtigt bleiben, denn bereits wenige Sekunden können über Leben und Tod entscheiden.

Sprünge in unbekannte Gewässer sind zu vermeiden, da verborgene Untiefen, Steine, Pfosten oder Wasserpflanzen schwere Verletzungen verursachen können. Zieht ein Gewitter auf, gilt: sofort aus dem Wasser – Blitzschlaggefahr besteht auch dann, wenn das Unwetter noch weit entfernt erscheint.

Gefährlicher Kälteschock

An heißen Sommertagen zieht es Tausende Menschen an Seen, Flüsse und in Freibäder. Doch gerade dann entsteht eine gefährliche Gemengelage: hohe Außentemperaturen, kaltes Wasser, Alkohol, Übermut und körperliche Anstrengung können in Kombination fatale Folgen haben. Besonders tückisch ist dabei der sogenannte Kälteschock – wer stark erhitzt direkt in kühles Wasser springt, setzt sein Herz-Kreislauf-System unter extremen Stress.

Die Blutgefäße verengen sich schlagartig, der Blutdruck kann rapide ansteigen, und im schlimmsten Fall drohen Kreislaufversagen, Bewusstlosigkeit oder ein Herzinfarkt. Die DLRG betont ausdrücklich, dass dieses Risiko nicht nur ältere oder vorerkrankte Menschen betrifft, sondern ebenso junge und körperlich fitte Personen.

Ein Bier am Seeufer, ein Cocktail im Freibad oder einige Gläser bei der Grillparty – was unbedenklich wirkt, kann im Wasser schnell zur ernsthaften Gefahr werden. Alkohol vermindert die Reaktionsfähigkeit, beeinträchtigt das Gleichgewicht und trübt die Selbstwahrnehmung. Wer alkoholisiert schwimmt, bemerkt häufig zu spät, dass Kraft, Koordination und Orientierung nachlassen.

In offenen Gewässern, wo Strömungen, Tiefe, Kälte und lange Distanzen zusätzliche Faktoren darstellen, verschärft sich das Risiko erheblich. Alkohol verleitet außerdem dazu, Gefahren zu unterschätzen: Man schwimmt weiter hinaus als geplant, springt von Stegen, geht trotz Erschöpfung ins Wasser oder überschätzt die eigene Leistungsfähigkeit. Genau diese Verbindung aus Selbstüberschätzung und körperlicher Beanspruchung macht Badeunfälle so gefährlich.

Auch ein voller Magen wird als Risikofaktor häufig unterschätzt. Nach einer üppigen Mahlzeit ist der Organismus mit der Verdauung ausgelastet. Trifft dann unvermittelt kaltes Wasser auf den erhitzten Körper, kann der Kreislauf zusätzlich unter Druck geraten.

Die Österreichische Wasserrettung empfiehlt, nach einer großen Mahlzeit rund eine Stunde zu warten, bevor man wieder schwimmen geht. Das bedeutet jedoch nicht, dass man nüchtern ins Wasser gehen soll. Wer lange in der Sonne liegt, zu wenig trinkt und kaum gegessen hat, riskiert ebenfalls Kreislaufprobleme.

Entscheidend ist das richtige Maß: keine schweren Speisen unmittelbar vor dem Schwimmen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und eine vernünftige Einschätzung der eigenen Belastungsgrenze. Besonders riskant ist der Sprung ins Wasser nach längerem Aufenthalt in der prallen Sonne. Wer stark überhitzt ist, sollte keinesfalls direkt hineinspringen, sondern den Körper schrittweise an die Wassertemperatur heranführen.

Die Baderegeln der Wasserrettungsorganisationen empfehlen, sich vor dem Schwimmen zunächst abzukühlen. Bewährt hat sich folgende Reihenfolge: erst duschen, dann langsam ins Wasser einsteigen und dabei Arme, Beine, Nacken und Oberkörper benetzen, bevor man sich weiter ins Gewässer vorwagt. Wer im Wasser ein Kältegefühl bemerkt, sollte unverzüglich ans Ufer zurückkehren.

Trügerische Selbsteinschätzung

Ein weit verbreiteter Irrtum lautet: „Ich schwimme gut, mir kann nichts passieren.“ Tatsächlich betreffen viele Badeunfälle Menschen, die durchaus schwimmen können. Denn ausschlaggebend ist nicht allein die Schwimmtechnik, sondern die jeweilige Situation: Hitze, Kälte, Alkohol, Erschöpfung, Strömung, Panik oder ein plötzlicher Krampf können selbst erfahrene Schwimmer in ernste Bedrängnis bringen.

Gerade in Seen und Flüssen ist besondere Vorsicht geboten. Die Entfernung zum Ufer wird optisch häufig unterschätzt. Wer weit hinausschwimmt, muss dieselbe Strecke auch wieder zurücklegen – mitunter gegen Wind, Wellengang oder zunehmende Erschöpfung.

Wer in offenen Gewässern schwimmt, sollte eine Schwimmboje mitführen. Sie macht Schwimmer für Boote und andere Wassersportler sichtbarer und kann im Notfall als kurze Stütze dienen. Sie ersetzt weder Schwimmkenntnisse noch eine Rettungsweste, bietet aber einen wertvollen Sicherheitsvorteil – besonders bei längeren Strecken im See.

Für Stand-up-Paddler, Bootsfahrer und unsichere Schwimmer ist eine Rettungsweste besonders wichtig. Die DLRG empfiehlt beim Stand-up-Paddling und beim Bootfahren ausdrücklich das Tragen einer Rettungsweste, da ein Sturz ins Wasser jederzeit eintreten kann und dabei ebenfalls ein Kälteschock möglich ist. Bei Kindern und Nichtschwimmern dürfen Schwimmhilfen keinesfalls als Ersatz für Aufsicht verstanden werden.

Schwimmflügel, Westen oder Schwimmbretter bieten nur begrenzte Sicherheit. Kinder müssen am und im Wasser zu jeder Zeit beobachtet werden – auch im flachen Bereich.