Erst Hitze, dann Unwetter: Was Heimreisende Anfang Juli wissen müssen

Die erste Juliwoche bringt ein Wechselbad: brütende Hitze bis fast 40 Grad, dann heftige Gewitter und Unwetterwarnungen. Wer jetzt in die Heimat fährt, sollte beides einplanen – für Sicherheit und Nerven.

Zuerst die große Hitze

Der Monat startet tropisch. Bis etwa 3. Juli erwarten Meteorologen starke Hitze mit Tropennächten. Lokal wird es extrem. Die Tageswerte liegen meist bei 29 bis 34 Grad, örtlich bis zu 39 Grad. Für die lange Autofahrt ist das eine echte Belastung.

Dann kommen die Gewitter

Auf die Hitze folgt der Umschwung. Ab Anfang Juli drohen kräftige Gewitter, Starkregen und Sturmböen. Behörden warnen deutlich. Für Serbien wurden mehrere Unwetterwarnungen ausgegeben. Rechnen Sie mit kurzfristigen Wetterwechseln auf der Strecke.

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So fahren Sie sicher durch

Wetter- und Verkehrslage am Reisetag prüfen (Apps, Radio)

Bei Hitze: viel trinken, oft pausieren, nie Kinder/Tiere im Auto lassen

Bei Gewitter: Tempo raus, Abstand halten, bei Sturm Pause einlegen

Aquaplaning-Gefahr nach langer Hitze und erstem Regen

Notgepäck: Wasser, Snacks, Powerbank, Regenschutz

Hitze im Auto unterschätzen viele

Das Auto wird zur Falle. Im Innenraum klettert die Temperatur bei Sonne schnell über 50 Grad. Schützen Sie die Schwächsten. Babys, Kinder und ältere Menschen leiden zuerst. Sonnenschutz an den Scheiben und regelmäßige Trinkpausen helfen.

Auch die Adria spürt das Wetter

Am Meer ist Vorsicht geboten. Plötzliche Gewitter über der Adria können gefährlich werden – vor allem auf dem Wasser. Planen Sie flexibel. Verschieben Sie Bootsausflüge bei Warnungen und bleiben Sie bei Sturm an Land.

Die beste Reisezeit wählen

Der Zeitpunkt entscheidet viel. Werktags und sehr früh am Morgen sind Straßen und Grenzen am leersten. So entgehen Sie Hitze-Stau und Mittagsglut. Pausen sind Pflicht, kein Luxus. Alle zwei Stunden anhalten hält die Konzentration hoch. Im Schatten parken und kurz bewegen.

Das gehört bei Hitze ins Auto

Wasser ist das Wichtigste. Pro Person reichlich Wasser, dazu Snacks und nasse Tücher zum Kühlen. Eine kleine Kühltasche hält Getränke frisch. Schutz für die Kleinsten. Sonnenschutz an den Scheiben und luftige Kleidung für Kinder. Niemals jemanden allein im heißen Auto lassen.

Bei Gewitter richtig fahren

Sturm und Starkregen kommen schnell. Reduzieren Sie das Tempo deutlich und vergrößern Sie den Abstand. Bei Sicht nahe null lieber eine Pause einlegen. Aquaplaning droht besonders. Nach langer Hitze macht der erste Regen die Fahrbahn extrem rutschig. Vermeiden Sie hektische Lenkbewegungen.

Auch am Urlaubsort wachsam bleiben

Das Wetter endet nicht an der Grenze. Plötzliche Gewitter über der Adria sind besonders auf dem Wasser gefährlich. Bootsausflüge bei Warnung verschieben. Information schützt am besten. Wetter-Apps und lokale Warnungen täglich checken. So planen Sie Ausflüge sicher.

Stau vermeiden mit der richtigen Route

Die Hauptrouten sind oft verstopft. Alternative Grenzübergänge ersparen mitunter stundenlanges Warten. Ein zweiter Plan hilft im Ernstfall. Apps zeigen die Lage in Echtzeit. Verkehrs- und Grenz-Apps melden Wartezeiten und Staus. Ein kurzer Blick vor der Abfahrt lohnt sich.

Der Mensch am Steuer zählt

Müdigkeit fährt unsichtbar mit. Ausreichend Schlaf vor der Fahrt ist wichtiger als jeder Kaffee. Übermüdet hinters Steuer zu steigen, ist riskant. Teilen Sie die Strecke auf. Wer sich abwechselt, bleibt frischer und sicherer. Lange Etappen am Stück sind tückisch.

Wenn das Unwetter unterwegs zuschlägt

Sicherheit geht vor Zeitplan. Bei Hagel oder Sturzregen suchen Sie eine sichere Raststätte auf. Lieber eine Stunde später ankommen als gar nicht. Halten Sie nicht unter Brücken. Das führt zu gefährlichen Staus und Auffahrunfällen. Fahren Sie kontrolliert weiter oder zum nächsten Parkplatz.

Versicherung und Pannenschutz

Im Ausland zählt guter Schutz. Ein Schutzbrief und die Grüne Karte gehören in jedes Auto – Details im Versicherungs-Ratgeber. Notnummern parat haben. Speichern Sie Pannendienst und Notruf für jedes Transitland. So verlieren Sie im Ernstfall keine Zeit.

Gut vorbereitet entspannter ankommen

Information ist der beste Schutz. Wer Hitze und Unwetter kennt, plant Reisezeit und Pausen klüger. Tipp für die Route: Wie Sie Grenz-Staus und Stoßzeiten umgehen, lesen Sie in unserem Ratgeber zu EES und Wartezeiten.

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