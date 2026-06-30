„Bujrum!“ – die Kultur der Gastfreundschaft, die alle verbindet

Kaum hast du die Tür durchschritten, steht schon der Kaffee am Tisch: „Bujrum!“ Ein Wort, das Willkommen, Bitte und Genieße zugleich bedeutet. Eine kleine Reise in die Seele der Balkan-Gastfreundschaft.

Was „bujrum“ bedeutet

Das Wort ist eine Einladung. »Bujrum« heißt so viel wie »bitte, bedien dich« oder »willkommen, setz dich«. Es kommt aus dem Türkischen. Ursprung ist das türkische »buyrun« (izvoli) – ein Turcizam, der sich in der ganzen Region eingebürgert hat (Sprachportal).

Mehr als Höflichkeit

Gastfreundschaft ist Ehrensache. Wer zu Besuch kommt, bekommt das Beste, was das Haus zu bieten hat. Ablehnen ist fast unmöglich. »Samo malo« – nur ein bisschen – und schon steht der Teller voll.

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Der Kaffee als Ritual

Im Zentrum steht die Kafa. Ein Besuch ohne Kaffee ist kein richtiger Besuch. Zeit spielt keine Rolle. Man sitzt, redet und genießt – Gastfreundschaft kennt keine Eile.

Gastfreundschaft in der Diaspora

»Bujrum« gilt über alle Communities hinweg – ein gemeinsames Erbe

Gäste bekommen das Beste, oft mehr als man essen kann

Kaffee (kafa) ist fester Teil jedes Besuchs

Mit leeren Händen kommt man nicht – ein kleines Mitbringsel gehört dazu

Bujrum mitten in Wien

Die Tradition lebt weiter. Auch in Wiener Wohnungen heißt es »bujrum«, sobald jemand klingelt. Sie verbindet die Generationen. Kinder lernen früh, dass ein Gast eine Ehre ist – ein Stück Heimat, das bleibt.

Gastfreundschaft als Ehrensache

Ein Gast ist eine Ehre. Wer kommt, bekommt das Beste, was das Haus zu bieten hat. Lieber zu viel als zu wenig – das ist die Regel. Ablehnen ist schwer. »Samo malo« – nur ein bisschen – und schon steht der Teller voll. Höflichkeit heißt hier: zugreifen.

Der Kaffee als Mittelpunkt

Ohne Kaffee kein Besuch. Die domaća kafa aus der džezva gehört zu jedem Empfang. Sie wird langsam und mit Zeit getrunken. Zeit ist das eigentliche Geschenk. Man sitzt, redet und genießt – Gastfreundschaft kennt keine Eile. Genau das macht sie wertvoll.

Was man als Gast beachtet

Mit leeren Händen kommt man nicht. Ein kleines Mitbringsel – Süßes, Kaffee oder Blumen – gehört dazu. Es ist eine Geste des Respekts. Komplimente kommen gut an. Wer das Essen lobt, macht die Gastgeber glücklich. Und niemals direkt nach dem Essen sofort gehen.

Bujrum lebt in Wien weiter

Die Tradition wandert mit. Auch in Wiener Wohnungen heißt es »bujrum«, sobald jemand klingelt. Kinder lernen früh, dass ein Gast willkommen ist. Sie ist ein Stück Identität. Gastfreundschaft verbindet die Generationen und alle Communities – passend zu unserer Sprach- und Kulturgeschichte.

Woher das Wort kommt

»Bujrum« ist mehr als ein Wort. Es stammt aus dem Türkischen und heißt so viel wie »bitte, treten Sie ein«. Es lädt zum Bleiben und Genießen ein. Es trägt eine Haltung in sich. Dahinter steht die Überzeugung, dass ein Gast Segen ins Haus bringt. Diese Idee ist tief verwurzelt.

Gastfreundschaft über Grenzen hinweg

Alle drei Völker teilen sie. Ob bei Bosniern, Kroaten oder Serben – der Gast steht im Mittelpunkt. Das verbindet über alle Unterschiede hinweg. Sie ist ein gemeinsames Erbe. Gastfreundschaft gehört zur Identität der ganzen Region. Genau das macht sie so besonders.

Bujrum im Alltag der Diaspora

Auch in Wien wird aufgetischt. Wer zu Besuch kommt, geht selten ohne Kaffee und etwas zu essen. Die Tradition reist mit. Kinder wachsen damit auf. Sie lernen früh, dass ein Gast willkommen geheißen wird. So lebt der Brauch weiter.

Wenn aus Gästen Freunde werden

Gastfreundschaft öffnet Türen. Aus einem Besuch entstehen oft langjährige Freundschaften. Geteiltes Essen schafft Nähe. Sie ist eine Brücke. Gerade in der Diaspora verbindet sie Menschen verschiedener Herkunft – passend zu unserer Kulturgeschichte.

Ein Wort, das Herzen öffnet

Gastfreundschaft ist unser Markenzeichen. »Bujrum« ist gelebte Wärme – und etwas, worauf die Region zu Recht stolz ist. Es passt zu vielen unserer Wörter. Wie viel Türkisches in unserer Sprache steckt, zeigt unser Beitrag dazu (KOSMO).

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