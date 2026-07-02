Djeko verletzt, Rote Karte: Bosniens bitteres WM-Aus gegen die USA

Rote Karte, Verletzung, Nachspielzeit – die Zmajevi gaben bis zur letzten Sekunde alles. Doch am Ende stand eine bittere Niederlage.

Im Sechzehntelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 mussten sich die Zmajevi im Levi’s Stadium in der San Francisco Bay Area den USA mit 0:2 geschlagen geben. Die Zmajevi gingen furchtlos in dieses Spiel – im Rücken rund 6.000 mitgereiste Fans, die für eine beeindruckende Kulisse sorgten. Von Beginn an suchte Bosnien-Herzegowina die Offensive: Torhüter Freese musste sich früh mächtig strecken, um einen wuchtigen Abschluss von Emedin Demirovic zu entschärfen. Nur kurz darauf war Kerim Alajbegovic nach einem Eckball dem Führungstreffer zum Greifen nah – doch der amerikanische Schlussmann parierte glänzend.

Das Spiel gestaltete sich ausgeglichen, ein Treffer der Gastgeber wurde zurecht aberkannt – doch kurz vor dem Pausenpfiff folgte der Nackenschlag. In der 45. Minute profitierte Folarin Balogun von einer unglücklichen Abwehraktion und einer Reihe defensiver Fehler, ließ sich die Chance nicht nehmen und traf zum 1:0.

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Rote Karte, Überzahl

Die zweite Halbzeit hielt von Beginn an Dramatik bereit. Bereits in der 50. Minute musste Kapitän Edin Djeko verletzungsbedingt vom Platz – er übergab die Kapitänsbinde an Sead Kolasinac. Ein herber Verlust für das Offensivspiel der Zmajevi.

Die Partie bekam in der 64. Minute eine entscheidende Wendung: Torschütze Balogun trat Tarik Muharemovic brutal in den Knöchel. Nach Überprüfung durch den VAR zeigte Schiedsrichter Claus dem Amerikaner die direkte Rote Karte – Bosnien-Herzegowina spielte fortan in Überzahl.

Teamchef Sergej Barbarez nutzte die numerische Überlegenheit in der 75. Minute für einen offensiven Befreiungsschlag: Die Defensivspieler Katic und Kolasinac wurden durch die Stürmer Memic und Tabakovic ersetzt – alles auf Angriff.

Verpasste Chancen

Die beste Ausgleichschance ließ Bosnien-Herzegowina in der 77. Minute ungenutzt. Alajbegovic startete einen vielversprechenden Konter, entschied sich jedoch für den Abschluss, obwohl der auf der linken Seite völlig freistehende Memic die bessere Option gewesen wäre. Sein Schuss wurde geblockt.

Kurz vor Schluss erhöhten die USA auf 2:0: Tillman verwandelte in der 81. Minute einen Freistoß – Torhüter Vasilj zeigte dabei keine überzeugende Reaktion. Ein zuvor erzielter Treffer von Pulisic war wegen Abseits nicht anerkannt worden.

In der Nachspielzeit blieb Bosnien-Herzegowina am Drücken. Alajbegovic scheiterte mit einem gefährlichen Abschluss aus spitzem Winkel knapp am Tor. Mahmic versuchte es in der 98. und 99. Minute zweimal aus rund 20 Metern – beide Male fehlte das nötige Glück.

BiH – USA 0:2 (Balogun 45′, Tillman 81′)