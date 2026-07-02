KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
440 Meter Höhe

Heiratsantrag über den Wolken: Paar erklimmt Wahrzeichen New Yorks (VIDEOS)

Heiratsantrag über den Wolken: Paar erklimmt Wahrzeichen New Yorks (VIDEOS)
FOTO: EPA/Olga Fedorova/Screenshot
2 Min. Lesezeit |

Hoch über New York, auf einem der bekanntesten Gebäude der Welt: Ein russisches Pärchen schreibt dort eine ungewöhnliche Geschichte.

Ein russisches Extremkletterer-Paar hat das Empire State Building in New York City erklommen und dabei ein Banner mit einer Friedensbotschaft entrollt. Im Anschluss an die Aktion folgte auf der Spitze des Wolkenkratzers ein Heiratsantrag. Die Verlobung fand in rund 440 Metern Höhe statt.

Laut US-Medienberichten handelt es sich bei den Kletterern um Angela Nikolau und Ivan Beerkus (auch Ivan „Vanya“ Beerkus genannt), über die bereits ein Dokumentarfilm existiert.

Friedensbotschaft in der Höhe

In dieser schwindelerregenden Höhe enthüllten die beiden vermummten Personen ein Plakat mit der Aufschrift: „When the power of love beats the love of power the world knows peace“ – auf Deutsch sinngemäß: Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht überwindet, dann kennt die Welt den Frieden. Der Spruch wird dem 1970 verstorbenen US-Musiker Jimi Hendrix zugeschrieben.

Festnahme nach Aktion

Wie ein Sprecher der Gebäudeverwaltung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, war die Aktion zu keinem Zeitpunkt behördlich genehmigt. Die Lage sei jedoch rasch unter Kontrolle gebracht worden – mit Unterstützung der Polizei und ohne dass Personen im Gebäude in Gefahr geraten wären.

Beide Kletterer wurden vorübergehend festgenommen.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Drogenhandel
30 Tonnen Kokain, Scheinreederei und eine Spur nach Flensburg
| Urteil
Penis-Tattoo im Gesicht: Sechs Täter misshandelten Mann mit Behinderung – keine Haft
| Verfassungsreform
Vilnius öffnet Tür für Atomwaffen – Verfassungsänderung geplant
| Verletzungsschock
Vor Spanien-Kracher: Nächster bitterer Ausfall beim ÖFB
| Unwetterschäden
60 Feuerwehreinsätze nach Hagel-Chaos im Waldviertel
MEHR AKTUELLE NEWS