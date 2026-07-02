Heiratsantrag über den Wolken: Paar erklimmt Wahrzeichen New Yorks (VIDEOS)

Hoch über New York, auf einem der bekanntesten Gebäude der Welt: Ein russisches Pärchen schreibt dort eine ungewöhnliche Geschichte.

Ein russisches Extremkletterer-Paar hat das Empire State Building in New York City erklommen und dabei ein Banner mit einer Friedensbotschaft entrollt. Im Anschluss an die Aktion folgte auf der Spitze des Wolkenkratzers ein Heiratsantrag. Die Verlobung fand in rund 440 Metern Höhe statt.

Laut US-Medienberichten handelt es sich bei den Kletterern um Angela Nikolau und Ivan Beerkus (auch Ivan „Vanya“ Beerkus genannt), über die bereits ein Dokumentarfilm existiert.

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Friedensbotschaft in der Höhe

In dieser schwindelerregenden Höhe enthüllten die beiden vermummten Personen ein Plakat mit der Aufschrift: „When the power of love beats the love of power the world knows peace“ – auf Deutsch sinngemäß: Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht überwindet, dann kennt die Welt den Frieden. Der Spruch wird dem 1970 verstorbenen US-Musiker Jimi Hendrix zugeschrieben.

BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper's antenna reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace." As of now it's unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK — Fox News (@FoxNews) July 1, 2026

Festnahme nach Aktion

Wie ein Sprecher der Gebäudeverwaltung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, war die Aktion zu keinem Zeitpunkt behördlich genehmigt. Die Lage sei jedoch rasch unter Kontrolle gebracht worden – mit Unterstützung der Polizei und ohne dass Personen im Gebäude in Gefahr geraten wären.

Beide Kletterer wurden vorübergehend festgenommen.