Historisches WM-Spiel: VdB richtet ungewöhnlichen Appell an alle Eltern

Ein Bundespräsident bittet Eltern, die Schlafenszeit zu ignorieren – und das aus gutem Grund.

Zum ersten Mal seit 70 Jahren steht Österreich bei einer Fußball-Weltmeisterschaft in einem K.-o.-Spiel – und das Duell mit Europameister Spanien am Donnerstagabend bewegt nicht nur die Fans, sondern auch das Staatsoberhaupt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich mit einem persönlichen Appell an alle Eltern des Landes gewandt: Er bittet darum, die Kinder ausnahmsweise länger wach zu lassen.

Der Hintergrund ist die Zeitverschiebung. Das Sechzehntelfinale zwischen Österreich und Spanien wird in Los Angeles ausgetragen und beginnt um 21 Uhr MEZ. In einem Videobeitrag, aufgenommen in der Wiener Hofburg und umgeben von jungen Fußballfans, brachte Van der Bellen sein Anliegen auf den Punkt: „Jetzt kommen wir zu meiner Bitte im Namen Ihrer Kinder: Lassen Sie sie heute ein wenig länger aufbleiben.“

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Van der Bellens Appell

Dabei zeigte sich das Staatsoberhaupt durchaus selbstkritisch. Er wisse, dass spätes Fernsehen für Kinder eigentlich nicht ideal sei – dennoch: „Aber, drücken Sie ein Auge zu. Damit die Kinder, die das wollen, unser Nationalteam live anfeuern können.“

Momente wie dieser prägen sich ein – für ein ganzes Leben. Van der Bellen ergänzte: „Und obendrein haben wir derzeit die letzten Tage vor den Ferien. Alles Liebe und an alle Kinder: Viel Spaß beim Anfeuern!“

Begeisterung & Versprechen

Van der Bellens Fußballbegeisterung ist keine neue Erscheinung. Beim Public Viewing zum Gruppenspiel gegen Argentinien war er persönlich vor Ort und feuerte gemeinsam mit jungen Fans an.

Auch bei der offiziellen Verabschiedung des ÖFB-Kaders am Flughafen Wien-Schwechat ließ er es sich nicht nehmen, dabei zu sein – mit Glücksbringern für jeden Spieler im Gepäck. Und dann ist da noch sein Versprechen: Sollte Österreich tatsächlich Weltmeister werden, soll es einen zusätzlichen Feiertag geben.

Das Achtelfinale zwischen Spanien und Österreich hat das Zeug zum Public-Viewing-Ereignis dieser WM – zumindest hierzulande. Der Anstoß um 21 Uhr MESZ trifft den österreichischen Abend ideal, und wer das Spiel gemeinsam mit anderen erleben möchte, findet zahlreiche Veranstaltungen quer durchs Land.