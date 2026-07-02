Bücher, Zauber & Geschenke: 15. Kinderlesefest im Wiener Rathaus

Ein unveröffentlichtes Manuskript, kostenlose Bücher und ein Arkadenhof voller Geschichten – Wien feiert sein Kinderlesefest zum 15. Mal.

Zum 15. Mal öffnet das Kinderlesefest seine Pforten – und das Wiener Rathaus lädt am 2. Juli 2026 Kinder zwischen fünf und 14 Jahren dazu ein. Von 10.00 bis 17.00 Uhr verwandelt sich der Arkadenhof in der Lichtenfelsgasse 2 in Wien-Innere Stadt in einen Ort der Geschichten und Fantasie. Der Eintritt ist frei. Organisiert wird das Fest von der Eventagentur echo event.

Letztes Nostlinger-Manuskript

Ein besonderes Highlight des diesjährigen Festes ist die Präsentation von „Marie und die Wolke“ – dem letzten Manuskript der 2018 verstorbenen Christine Nostlinger, das bislang unveröffentlicht geblieben ist. Das Buch erzählt von einem Mädchen, das sich nichts mehr wünscht als eine Wolke, und von den kleinen Wundern, die das Alltägliche bereithält.

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Buntes Begleitprogramm

Neben der Buchvorstellung wartet auf die jungen Besucher ein vielfältiges Begleitprogramm: Kinderschminken, eine Zaubershow sowie verschiedene Spiel- und Bastelstationen sorgen für Abwechslung. Im Mittelpunkt des Festes steht freilich die Literatur selbst. Lesungen aus verschiedenen Kinderbüchern laden zum Zuhören ein, während kreative Köpfe an der Buch-Bastel-Station ihre eigene Geschichte in einem selbst gestalteten Mini-Buch festhalten können.

Und weil Lesen am schönsten mit einem eigenen Exemplar beginnt, darf sich jedes Kind am Ende des Tages ein Buch aussuchen – als Geschenk zum Mitnehmen.