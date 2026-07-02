Mädchen mit Pfefferspray bedroht – Polizei erschießt Angreifer

Ein Polizeieinsatz in Remscheid endet tödlich – ein 42-Jähriger stirbt nach einem Schuss, die Ermittlungen laufen.

Ort des Geschehens

Am Mittwochabend ist ein 42-jähriger Mann in Remscheid (Nordrhein-Westfalen) bei einem Polizeieinsatz durch einen Schuss ums Leben gekommen. Gegen 21.07 Uhr soll der Mann zunächst zwei Mädchen mit Pfefferspray bedroht und das Spray anschließend in Richtung der eingesetzten Beamten gesprüht haben, bevor er flüchtete.

Taser ohne Wirkung

Kurz darauf trafen die Polizisten in der Paulstraße erneut auf den 42-Jährigen. Sie setzten einen Taser gegen ihn ein, der den Mann jedoch nicht traf. Daraufhin soll er Werkzeug nach den Einsatzkräften geworfen haben.

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Einer der Beamten gab schließlich einen Schuss auf den Mann ab. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Polizei Hagen hervor. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb der 42-Jährige noch an Ort und Stelle.

Aus Gründen der Neutralität führen nicht die Polizei Remscheid, sondern das Polizeipräsidium Hagen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Hergang und den Hintergründen des tödlichen Schusswaffengebrauchs.