Ein Protest am russischen Siegestag, eine Festnahme – und dann ein Mann im Rollstuhl vor dem Polizeijuristen.

Am Wiener Landesgericht ist am Mittwoch ein Fall verhandelt worden, der grundlegende Fragen über den Umgang der Polizei mit Festgenommenen aufwirft. Ein damals 54-jähriger Ukrainer soll am 9. Mai 2024 bei seiner Festnahme am Schwarzenbergplatz durch einen Polizeibeamten so schwer verletzt worden sein, dass er ein Hals-Nacken-Trauma erlitt. Laut Anklage zog sich der Mann in der Folge einen Schlaganfall zu.

Ins Polizeianhaltezentrum an der Rossauer Lände eingeliefert, blieb er dort stundenlang in einer Zelle, obwohl er gesundheitliche Beschwerden meldete und den Notfallknopf betätigte. Am Abend desselben Tages wurde er einem Polizeijuristen vorgeführt – im Rollstuhl, weil er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Lage war, selbständig zu gehen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Vorwürfe & Verteidigung

Der zuständige Staatsanwalt beschrieb die Amtshandlung am Schwarzenbergplatz als „eskaliert“ und räumte ein, dass der betreffende Beamte nicht mit Verletzungsabsicht gehandelt habe. Gleichwohl lautet der Vorwurf auf fahrlässige Körperverletzung, da sein Vorgehen eine schwere Gesundheitsschädigung des Mannes bewirkt haben soll. Alle vier Angeklagten plädierten auf „nicht schuldig.“

Im Polizeianhaltezentrum soll der 54-Jährige deutliche Anzeichen eines Schlaganfalls gezeigt haben, die er den anwesenden Beamten auch kommuniziert habe – ohne dass dies Konsequenzen gehabt hätte. Gegen 21 Uhr führte der angeklagte Polizeijurist laut Anklageschrift eine Vernehmung mit dem Mann durch, „obwohl dieser augenscheinlich nicht vernehmungsfähig und nicht in der Lage war, sein rechtliches Gehör zu wahren.“ Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Missbrauch der Amtsgewalt sowie das Quälen und Vernachlässigen eines Gefangenen vor.

Die Verteidigerin des Polizeijuristen, Astrid Wagner, wies die Anschuldigungen entschieden zurück. Ihr Mandant stehe seit Jahrzehnten im Polizeidienst und habe stets pflichtbewusst gehandelt. Zudem sei der Ukrainer nach seiner Einlieferung von zwei Amtsärzten untersucht und als vernehmungsfähig eingestuft worden. Wagner berief sich auf ein von ihr beauftragtes neurologisches Privatgutachten, das zu dem Schluss kommt, es habe sich um einen asymptomatischen Schlaganfall gehandelt, der für medizinische Laien nicht erkennbar gewesen sei.

Die drei Polizeibeamten wurden von Verteidiger Klaus Heintzinger vertreten. Die Festnahme am Schwarzenbergplatz sei korrekt und „exakt so abgelaufen, wie es der Einsatztechnik-Richtlinie entspricht“, erklärte er. Einer der im Polizeianhaltezentrum beschuldigten Beamten habe mit dem Ukrainer „überhaupt nichts zu tun gehabt“, der zweite habe seinen Dienst erst um 18.00 Uhr angetreten – zu einem Zeitpunkt, als der Mann bereits seit knapp eineinhalb Stunden im Anhaltezentrum verwahrt wurde.

Festnahme am Denkmal

Der Betroffene lebt seit 2012 in Österreich. Am 9. Mai 2024, dem russischen Tag des Sieges, legten russische Diplomaten am sowjetischen Heldendenkmal am Schwarzenbergplatz einen Kranz nieder. Der Ukrainer machte dabei lautstark seinem Unmut Luft, woraufhin die Polizei auf ihn aufmerksam wurde und Verwaltungsübertretungen feststellte.

„Er war aggressiv. Auch gegen die Polizei“, schilderte der Erstangeklagte. Beim Versuch, den Mann zu überwältigen, sei er mit ihm zu Sturz gekommen. Dass er dabei ein Knie auf den Nackenbereich des Mannes gesetzt habe, schloss der Beamte aus. Auf die Frage des Richters, ob er etwas hätte anders machen können, antwortete er: „Ich hätte mich krank melden können.“

Die Anklagebehörde hält dem Erstangeklagten vor, den Ukrainer „unsachgemäß zu Boden“ gebracht zu haben, indem er ihn im Schulter- und Nackenbereich packte und mit einer Zieh- und Drehbewegung zu Fall brachte. Der Mann sei zunächst in Seitenlage zu liegen gekommen, woraufhin der Beamte versucht habe, ihn mittels Armstreckhebel in Bauchlage zu fixieren. Dabei soll er dem Mann ein Knie derart heftig gegen Hals und Nacken gedrückt haben, dass dies laut einem gerichtsmedizinischen Gutachten zu einem Hals- und Nackentrauma führte.

Die Festnahme selbst erfolgte wegen aggressiven Verhaltens nach dem Sicherheitspolizeigesetz. Eine nachträgliche Messung ergab beim Betroffenen eine Alkoholisierung von 0,76 Promille.