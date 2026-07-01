Express-Reisepass in Wien: schnell zum Pass, wenn der Urlaub drängt

Der Koffer ist gepackt – und der Reisepass abgelaufen? Keine Panik: In Wien gibt es Express-Lösungen, die in wenigen Tagen oder sogar über Nacht einen gültigen Pass liefern. Was sie kosten und wie es schnell geht.

Drei Geschwindigkeiten zur Auswahl

Beim Pass haben Sie die Wahl. Neben dem normalen Reisepass gibt es den Expresspass und den Ein-Tages-Expresspass. Die Bearbeitung läuft über die Behörde. In Wien beantragen Sie den Pass beim Magistrat (Passamt) (Stadt Wien).

Was die Varianten kosten

Schnelligkeit hat ihren Preis. Der Expresspass kostet rund 148 Euro und ist nach etwa zwei bis drei Werktagen fertig. Es geht noch schneller. Der Ein-Tages-Expresspass kostet für Erwachsene rund 220 Euro und wird binnen 24 Stunden produziert (oesterreich.gv.at).

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Variante Dauer Kosten (Erw.) Normaler Reisepass mehrere Werktage Standardgebühr Expresspass ca. 2–3 Werktage ca. 148 € Ein-Tages-Expresspass binnen 24 Stunden ca. 220 €

Diese Unterlagen brauchen Sie

Vollständigkeit beschleunigt alles. Bringen Sie Lichtbildausweis, ein aktuelles Passfoto und den alten Pass mit. Bei Kindern gilt Extra-Sorgfalt. Für Minderjährige sind Geburtsurkunde und Zustimmung der Obsorgeberechtigten nötig.

Termin und Bezahlung

Ein Termin spart Wartezeit. Vereinbaren Sie vorab online einen Termin beim Passamt. Zahlen Sie gleich vor Ort. Die Gebühr ist sofort zu bezahlen – bar oder mit Karte.

Wann welcher Pass sinnvoll ist

Es kommt auf die Zeit an. Wer noch ein paar Tage hat, fährt mit dem normalen Expresspass günstiger. Der Aufpreis zum Ein-Tages-Pass lohnt nur bei echter Eile. Bei akuter Not zählt Tempo. Steht die Abreise unmittelbar bevor, hilft nur der Ein-Tages-Expresspass. Er wird per Kurier zugestellt.

Termin clever sichern

Ohne Termin wird es schwierig. Buchen Sie online vorab einen Termin beim Passamt, gerade in der Reisezeit. Spontane Besuche bedeuten lange Wartezeit. Kommen Sie vollständig. Fehlende Unterlagen bedeuten einen zweiten Weg und kosten wertvolle Tage. Eine kurze Checkliste vorab spart Nerven.

Der Personalausweis als Alternative

Innerhalb der EU reicht oft der Perso. Für Kroatien und Slowenien genügt der gültige Personalausweis. Das kann eine schnelle Notlösung sein. Für die Heimat zählt der Reisepass. Serbien, Bosnien und Montenegro verlangen in der Regel den Reisepass. Prüfen Sie die Einreisebestimmungen vorab.

Kosten und Bezahlung

Die Gebühr ist sofort fällig. Bezahlt wird bei der Antragstellung – bar oder mit Karte. Planen Sie das ein, sonst verzögert sich alles. Express hat seinen Preis. Der Ein-Tages-Pass kostet deutlich mehr als der normale Pass. Wer früh dran ist, spart bares Geld.

Pässe der ganzen Familie checken

Ein Blick spart Stress. Prüfen Sie früh die Restgültigkeit aller Pässe, auch der Kinder. Manche Länder verlangen Gültigkeit über die Reise hinaus. Kinderpässe laufen schneller ab. Sie haben kürzere Laufzeiten und werden leicht übersehen. Mehr dazu im Beitrag zu Kinder-Reisedokumenten.

Diese Unterlagen brauchen Sie

Vollständigkeit spart einen zweiten Weg. Bringen Sie ein aktuelles Foto, den alten Pass und einen Identitätsnachweis mit. Bei Kindern braucht es die Zustimmung der Eltern. Foto-Vorgaben sind streng. Halten Sie sich an die offiziellen Pass-Foto-Regeln, sonst wird es abgelehnt. Viele Fotografen kennen die Vorgaben.

Für Kinder gelten eigene Regeln

Kinder brauchen ein eigenes Dokument. Ein Eintrag im Elternpass reicht heute nicht mehr. Jedes Kind benötigt einen eigenen Pass. Beide Eltern müssen zustimmen. In der Regel ist die Unterschrift beider Obsorgeberechtigten nötig. Planen Sie das rechtzeitig ein.

Was tun bei Verlust im Urlaub?

Ein verlorener Pass ist kein Weltuntergang. Melden Sie den Verlust bei der Polizei und der österreichischen Vertretung vor Ort. Sie stellt einen Notpass aus. Kopien helfen enorm. Ein Foto des Passes auf dem Handy beschleunigt alles. Speichern Sie es vor der Abreise.

So vermeiden Sie den Stress

Prüfen Sie früh die Gültigkeit. Viele Länder verlangen einen Pass, der über die Reise hinaus gültig ist. Denken Sie an die ganze Familie. Kinderpässe haben kürzere Laufzeiten und laufen oft unbemerkt ab – mehr dazu im Beitrag zu Kinder-Reisedokumenten.

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