Flugärger im Sommer: Ihre Rechte bei Verspätung und Ausfall (EU 261)

Stundenlang am Gate, Flug gestrichen, Urlaub futsch? Bei Verspätung und Annullierung steht Ihnen oft Geld zu – bis zu 600 Euro pro Person. Die EU-Fluggastrechte gelten auch auf Flügen Richtung Heimat. So holen Sie sich Ihr Recht.

Wann Sie Anspruch haben

Die Regel ist klar. Bei mehr als drei Stunden Verspätung am Ziel kann eine Entschädigung fällig sein. Wichtig ist die Strecke. Der Flug muss in der EU starten oder von einer EU-Airline in die EU führen (Your Europe).

So viel Geld steht Ihnen zu

Die Höhe richtet sich nach der Distanz. 250 Euro bis 1.500 km, 400 Euro bis 3.500 km und 600 Euro darüber. Das gilt pro Person. Auch Kinder mit eigenem Ticket haben Anspruch.

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Distanz Entschädigung bis 1.500 km 250 € 1.500–3.500 km 400 € über 3.500 km 600 €

Auch bei Annullierung

Streichungen sind besonders ärgerlich. Wurde der Flug weniger als zwei Wochen vorher annulliert, ist meist eine Entschädigung fällig. Dazu kommt die Wahl. Sie haben Anspruch auf Ersatzbeförderung oder die Erstattung des Ticketpreises.

Wann es kein Geld gibt

Nicht jeder Fall zählt. Bei außergewöhnlichen Umständen wie Unwetter, Streik oder Sicherheitsmängeln entfällt der Anspruch. Die Airline muss das beweisen. Im Zweifel lohnt es sich, den Anspruch trotzdem geltend zu machen.

Was Ihnen sofort zusteht

Schon am Flughafen haben Sie Rechte. Bei langer Wartezeit müssen Airlines Essen, Getränke und nötigenfalls eine Übernachtung zahlen. Sammeln Sie Beweise. Bordkarte, Belege und Fotos der Anzeigetafel helfen später bei der Forderung.

Verspätung, Annullierung, Nichtbeförderung

Die drei Fälle sind ähnlich, aber nicht gleich. Bei großer Verspätung, bei Streichung und bei Überbuchung gelten jeweils eigene Regeln. Gemeinsam ist ihnen die mögliche Pauschale von 250 bis 600 Euro. Auch ein Anschlussflug zählt. Verpassen Sie wegen der Verspätung den Anschluss, richtet sich der Anspruch nach dem Endziel. Wichtig ist immer, wann Sie tatsächlich ankommen.

Wie lange Sie Zeit haben

Lassen Sie sich nicht abwimmeln. Ansprüche verjähren in Österreich erst nach drei Jahren. Sie müssen also nicht sofort handeln, sollten es aber nicht vergessen. Auch alte Flüge zählen noch. Prüfen Sie ruhig Reisen der letzten Jahre auf mögliche Ansprüche. Oft schlummert dort noch Geld.

Pauschalreise oder Einzelflug?

Der Unterschied ist wichtig. Bei einer Pauschalreise haftet zusätzlich der Reiseveranstalter, nicht nur die Airline. Das kann Ihre Position stärken. Beim Einzelflug ist die Fluglinie zuständig. Halten Sie Buchungsbestätigung, Bordkarte und Belege bereit. Je vollständiger die Unterlagen, desto leichter die Forderung.

Das steht Ihnen sofort zu

Schon am Flughafen haben Sie Rechte. Bei langer Wartezeit muss die Airline Essen, Getränke und nötigenfalls eine Übernachtung zahlen. Heben Sie alle Quittungen auf. Bei Streichung gibt es eine Wahl. Sie können sich für eine Ersatzbeförderung oder die volle Erstattung des Tickets entscheiden. Lassen Sie sich nicht zu einem Gutschein drängen.

Schritt für Schritt zum Geld

Gehen Sie strukturiert vor. Erst schriftlich bei der Airline fordern, dann eine Frist setzen, dann Schlichtung oder Portal einschalten. Bleiben Sie sachlich und konkret. Hilfe ist oft kostenlos. Verbraucherschutz und die Schlichtungsstelle apf unterstützen bei der Durchsetzung. Inkasso-Portale nehmen dagegen eine Provision.

Wann es keine Entschädigung gibt

Nicht jede Verspätung wird bezahlt. Bei außergewöhnlichen Umständen wie Unwetter oder Streik im Flugsicherungsbereich entfällt die Pauschale. Die Betreuungsleistungen bleiben aber bestehen. Die Airline muss das beweisen. Sie trägt die Last, einen solchen Ausnahmefall nachzuweisen. Pauschale Ausreden müssen Sie nicht akzeptieren.

Gepäck verspätet oder beschädigt

Auch beim Koffer haben Sie Rechte. Melden Sie Schäden oder Verlust sofort am Schalter und lassen Sie es schriftlich bestätigen. Heben Sie alle Belege auf. Fristen sind wichtig. Für beschädigtes Gepäck gilt eine kurze Frist von wenigen Tagen. Wer zu lange wartet, verliert den Anspruch.

So formulieren Sie Ihre Forderung

Bleiben Sie klar und sachlich. Nennen Sie Flugnummer, Datum, Verspätung und die geforderte Summe. Setzen Sie eine konkrete Zahlungsfrist. Dokumentation ist Trumpf. Boarding-Pass, Buchung und Fotos der Anzeigetafel stützen Ihren Fall. Mit guten Belegen geben Airlines schneller nach.

So fordern Sie Ihr Geld

Der erste Weg führt zur Airline. Fordern Sie die Entschädigung schriftlich, mit Flugdaten und Belegen. Hilfe gibt es kostenlos. Verbraucherschutz und Schlichtungsstellen unterstützen, wenn die Airline mauert (Verbraucherzentrale).

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