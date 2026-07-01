Geld abheben in der Heimat: die DCC-Falle am Bankomaten vermeiden

»In Euro abheben?« – wer am Bankomaten in Serbien, Bosnien oder Montenegro auf »Ja« tippt, verliert oft bares Geld. Die sogenannte DCC-Umrechnung kann den Kurs deutlich verschlechtern. So heben Sie clever ab.

Was DCC überhaupt ist

Der Automat macht ein scheinbar nettes Angebot. DCC bedeutet, dass der Bankomat den Betrag sofort in Euro umrechnet, statt in Landeswährung. Das klingt bequem, ist aber teuer. Der angebotene Kurs ist oft deutlich schlechter als der echte Tageskurs (Erklärung).

So viel kostet die Falle

Die Aufschläge summieren sich. DCC kann den Kurs um bis zu 13 Prozent verschlechtern, oft kommen 3 bis 10 Prozent Gebühr dazu. Bei jedem Abheben zahlen Sie drauf. Über den Urlaub gerechnet sind das schnell viele Euro.

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So heben Sie richtig ab

Immer »in Landeswährung« (Dinar, KM) wählen, nie »in Euro«

Die Frage »mit Umrechnung?« mit NEIN beantworten

Große Beträge auf einmal abheben (weniger Fixgebühren)

Bankautomaten von Banken statt freistehende Automaten nutzen

Auch im Geschäft beim Kartenzahlen: Landeswährung wählen

Warum Landeswährung fast immer besser ist

Ihre Bank rechnet günstiger um. Bei Zahlung in Landeswährung gilt der bessere Interbankenkurs Ihrer Bank. Die Umrechnung am Automaten ist intransparent. Der Kurs wird vom Automatenbetreiber festgelegt, nicht von Ihrer Bank.

Auch beim Bezahlen aufpassen

Die Falle lauert nicht nur am Bankomaten. Auch an der Kasse fragt das Gerät manchmal nach der Währung. Antworten Sie konsequent. Immer in der Währung des Landes zahlen, in dem Sie sich befinden.

So erkennen Sie die Falle

Die Frage kommt immer freundlich. Der Automat bietet an, »in Euro« umzurechnen, und nennt eine scheinbar klare Summe. Genau das soll Sie zum Zugreifen verleiten. Wählen Sie konsequent die Landeswährung. Tippen Sie auf »ohne Umrechnung« bzw. Dinar oder KM – das ist fast immer günstiger. Ihre Bank rechnet zum besseren Kurs um.

Auch beim Kartenzahlen im Geschäft

Die Masche gibt es nicht nur am Automaten. Restaurants, Hotels und Geschäfte fragen ebenfalls nach der Abrechnungswährung. Das Terminal zeigt dann verlockend den Euro-Betrag. Antworten Sie immer gleich. Zahlen Sie in der Währung des Landes, in dem Sie sich befinden. So vermeiden Sie den teuren Aufschlag.

Die richtige Karte spart zusätzlich

Nicht jede Karte ist gleich. Manche Banken verlangen Auslands- und Fremdwährungsgebühren pro Abhebung. Über den Urlaub summiert sich das. Prüfen Sie das vor der Reise. Kreditkarten ohne Fremdwährungsgebühr lohnen sich besonders für den Sommer in der Heimat. Ein kurzer Anruf bei der Bank klärt die Konditionen.

Bargeld klug einteilen

Wenige große Abhebungen sind besser. So zahlen Sie seltener Fixgebühren als bei vielen kleinen Beträgen. Planen Sie Ihren Bargeldbedarf für ein paar Tage im Voraus. Behalten Sie die Übersicht. Notieren Sie Kurse und Gebühren, dann sehen Sie schnell, welcher Weg sich lohnt. Ein gemischter Einsatz von Karte und Bargeld ist meist am klügsten.

Die 10.000-Euro-Regel nicht vergessen

Wer viel Bargeld mitnimmt, muss aufpassen. Ab 10.000 Euro besteht bei der Aus- und Einreise EU–Drittland Anmeldepflicht beim Zoll. Das betrifft Serbien, Bosnien und Montenegro. Im Zweifel lieber überweisen. Wie Sie Geld günstig in die Heimat schicken, zeigt unser Geld-Ratgeber.

Welcher Automat ist sicher?

Nicht jeder Automat ist gleich fair. Bankeigene Automaten sind meist günstiger als freistehende Wechsel-Automaten an Touristenorten. Diese locken oft mit schlechten Kursen. Achten Sie auf das Bankenlogo. Ein Automat im Vorraum einer echten Bank ist die sicherste Wahl. Dort ist auch im Problemfall jemand ansprechbar.

Sicherheit beim Abheben

Schützen Sie Ihre Daten. Verdecken Sie die PIN-Eingabe und prüfen Sie den Schlitz auf Manipulationen. Bei Auffälligkeiten lieber einen anderen Automaten nutzen. Behalten Sie den Beleg. So können Sie Abbuchungen später kontrollieren. Bei Unstimmigkeiten sofort die Bank informieren.

Kurz gerechnet: Was DCC kostet

Der Aufschlag ist oft hoch. Die »freundliche« Euro-Umrechnung kann mehrere Prozent über dem echten Kurs liegen. Bei 300 Euro sind das schnell mehrere Euro Verlust. Über den Urlaub summiert sich das. Wer mehrfach abhebt und zahlt, verliert leicht zweistellige Beträge. Die richtige Wahl spart bares Geld.

Bargeld, Karte oder beides?

Eine Mischung ist klug. Etwas Bargeld für kleine Beträge, die Karte für größere Ausgaben. Denken Sie an die Anmeldepflicht. Bargeld ab 10.000 Euro muss bei der Aus-/Einreise EU↔Drittland angemeldet werden – mehr dazu im Geld-Ratgeber.

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