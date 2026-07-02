Ballmädchen erschreckt: Djokovic entschuldigt sich nach Scherz (VIDEO)

Djokovic sorgt auf dem Court für einen unerwarteten Moment – und entschuldigt sich danach bei einem Ballmädchen.

Novak Djokovic hat sich während seines souveränen Auftritts gegen einen glanzlosen Stefanos Tsitsipas in der zweiten Runde der Wimbledon Championships 2026 für einen harmlosen Spaß auf dem Court entschuldigt. Der 39-jährige Serbe hatte ein Ballmädchen gebeten, einen Tapestreifen an seinem Arm abzuschneiden – und im Moment des Schnitts eine schmerzverzerrte Reaktion gespielt, die beiden ein kurzes Lachen entlockte. „Es tut mir leid, wenn ich sie erschreckt habe“, erklärte Djokovic anschließend.

Novak pranked the ball girl 😂 OMG 😂😂😍pic.twitter.com/GCAZEDKMPz — View🌶 (@AestheticsFied) July 2, 2026

Die kleine Einlage passte zur Stimmung des Abends: Djokovic ließ dem Griechen schlicht keine Chance und gewann mit 6:3, 6:4, 6:2 ohne nennenswerten Widerstand. In der nächsten Runde wartet mit Arthur Rinderknech ein Franzose, der im vergangenen Jahr bereits Alexander Zverev in der Auftaktrunde aus dem Turnier geworfen hatte.

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Männer & Frauen

Bei den Männern in der zweiten Runde setzte sich Hubert Hurkacz gegen den Steirer Sebastian Ofner mit 7:6(8), 6:4, 6:4 durch. Jannik Sinner bezwang Nuno Borges mit 7:6(4), 7:6(2), 6:4, Felix Auger-Aliassime ließ Dino Prizmic mit 7:6(2), 6:3, 7:5 keine Chance. Daniil Medwedew drehte sein Match gegen Daniel Merida nach einem Satzverlust noch mit 3:6, 6:3, 7:5, 6:2, und Marton Fucsovics behielt gegen Learner Tien mit 6:7(6), 6:4, 7:6(4), 6:3 die Oberhand.

Im Doppel der ersten Runde bezwangen Francisco Cabral und Lucas Miedler das Duo Diego Hidalgo und Matej Vocel mit 6:7(4), 7:5, 7:6(2).

Auf der Damenseite lieferte Aryna Sabalenka in der zweiten Runde gegen McCartney Kessler einen 6:1, 7:6(9)-Erfolg ab. Jessica Pegula fertigte Sara Sorribes Tormo mit 7:6(6), 6:1 ab, Barbora Krejcikova kämpfte sich gegen Mirra Andrejewa mit 4:6, 7:5, 6:4 zurück, und Coco Gauff rettete sich gegen Solana Sierra mit 6:3, 3:6, 7:6(7) ins Ziel. Karolina Muchova ließ Zhang Shuai mit 6:3, 6:2 wenig Spielraum, Belinda Bencic dominierte Wang Xinyu mit 7:5, 6:0, Naomi Osaka setzte sich gegen Anastasia Gasanowa mit 6:3, 6:2 durch, und Iva Jovic schickte Tatjana Maria mit 6:1, 6:2 nach Hause.