Bora-Alarm in Kroatien: Sturmböen bis 130 km/h treffen die Küste

Kroatien erwartet am Donnerstag ein unruhiges Wettergeschehen – mit Sturmböen, Gewittern und Hagel gleich an mehreren Orten gleichzeitig.

Am Donnerstag, dem 2. Juli 2026, zeigt sich das Wetter in Kroatien von seiner unbeständigen Seite: Wechselnde Bewölkung dominiert den Tag, sonnige Phasen nehmen jedoch im Tagesverlauf zu. Das Staatliche Hydrometeorologische Institut DHMZ und der kroatische Rundfunk HRT haben angesichts der angespannten Wetterlage eine Reihe von Warnungen für das gesamte Land herausgegeben. Die höchste davon – die orange Warnstufe für gefährliches Wetter – gilt für den Velebit-Kanal, wo eine starke bis stürmische Bora (Fallwind) mit Böen zwischen 65 und 130 km/h erwartet wird.

Gebietsweise ist mit Regen zu rechnen, in Dalmatien stellenweise auch mit kräftigen Schauern und Gewittern. In der Nacht und am Morgen können Niederschläge zudem im Osten des Landes sowie an der nördlichen Adria auftreten. Ab dem Nachmittag soll von Westen her eine Wetterberuhigung einsetzen, die Bewölkung auflockern und der Regen nachlassen.

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Aktuelle Warnungen

Für Donnerstag gelten folgende gelbe Warnungen des DHMZ: In den Regionen Knin, Rijeka und Split sowie entlang der gesamten Küste und auf den Inseln werden Windböen über 65 km/h erwartet. An der Westküste Istriens und in Süddalmatien sind Spitzen bis 75 km/h möglich, in Nord- und Mitteldalmatien bis 85 km/h, im Bereich Kvarner und Kvarnerić sogar bis 95 km/h. Am Abend ist mit stürmischen Bora-Böen auch südlich von Punta Planka zu rechnen.

Wegen lokal kräftiger Schauer und Gewitter gelten gelbe Warnungen für die Region Osijek bis 7 Uhr, für Rijeka bis 5 Uhr, für Knin bis 12 Uhr sowie für Split und Dubrovnik bis 20 Uhr – im Raum Dubrovnik ist am Nachmittag auch Hagel möglich. Für die Region Gospić besteht bis 7 Uhr morgens eine Warnung vor ergiebigen Niederschlägen von 20 bis 70 mm. Gleichzeitig bleibt im Gebiet Dubrovnik eine Hitzewarnung aktiv, da die Temperaturen dort über 32 Grad Celsius steigen können.

Temperaturen & Wind

Im Binnenland weht überwiegend schwacher bis mäßiger Nord- bis Nordostwind, im Osten auch aus Nordwest. Die Tiefstwerte liegen zwischen 17 und 22 Grad Celsius, die Tageshöchstwerte meist zwischen 23 und 28 Grad.

An der Adria bläst mäßige bis starke Bora, am Fuß des Velebit mit stürmischen Böen. Im äußersten Süden herrscht schwacher bis mäßiger Nordwest- und Südwestwind. Die nächtlichen Tiefstwerte an der Küste bewegen sich zwischen 21 und 25 Grad, die Höchstwerte tagsüber zwischen 28 und 33 Grad Celsius.