Sonnenstich und Hitzschlag: Erste Hilfe und Vorbeugung im Hochsommer

Roter Kopf, Schwindel, Übelkeit: Bei großer Hitze trifft es Kinder und ältere Menschen zuerst. Sonnenstich und Hitzschlag sind nicht dasselbe – und beim Hitzschlag zählt jede Minute. So erkennen und handeln Sie richtig.

Der Unterschied: Sonnenstich oder Hitzschlag?

Beide kommen von der Hitze, sind aber verschieden. Ein Sonnenstich entsteht durch intensive Sonne auf Kopf und Nacken und reizt die Hirnhäute. Der Hitzschlag ist gefährlicher. Er ist ein medizinischer Notfall: Der Körper kann die Temperatur nicht mehr regeln, sie steigt über 40 Grad (Rotes Kreuz).

Die Warnzeichen

Achten Sie auf den Kopf. Beim Sonnenstich ist der Kopf hochrot und heiß, oft bei normaler Körpertemperatur. Beim Hitzschlag wird es ernst. Hohe Körpertemperatur, heiße trockene Haut, Verwirrtheit oder Bewusstlosigkeit sind Alarmsignale. Dann sofort die Rettung rufen (144).

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Erste Hilfe – so handeln Sie

Sofort aus der Sonne an einen kühlen, ruhigen Ort

Oberkörper leicht erhöht lagern

Bei klarem Bewusstsein zu trinken geben (Wasser)

Kopf und Nacken mit lauwarmen, feuchten Tüchern kühlen

Kein Eis direkt auf die Haut legen

Bei Hitzschlag (Verwirrung, hohe Temperatur): sofort Rettung 144

Warum Kinder besonders gefährdet sind

Kinder sind empfindlicher. Ihre Schädeldecke ist dünn und der Körper kann sich schlechter an Hitze anpassen. Auch Babys leiden schnell. Sie können nicht sagen, dass ihnen heiß ist – Eltern müssen vorausdenken.

Vorbeugen ist das Wichtigste

Mit ein paar Regeln passiert wenig. Kopfbedeckung, Schatten, viel trinken und die Mittagssonne meiden schützen am besten. Im Auto gilt höchste Vorsicht. Lassen Sie niemals Kinder oder ältere Menschen im heißen Auto zurück.

Wer besonders gefährdet ist

Nicht alle reagieren gleich. Babys, Kleinkinder und ältere Menschen sind am stärksten gefährdet. Auch chronisch Kranke müssen aufpassen. Der Körper warnt frühzeitig. Müdigkeit, Kopfweh und Reizbarkeit sind erste Zeichen. Wer sie ernst nimmt, verhindert Schlimmeres.

Richtig trinken bei Hitze

Wasser ist das beste Mittel. Trinken Sie über den Tag verteilt, bevor der Durst kommt. Bei starkem Schwitzen helfen auch Mineralien. Manches schadet eher. Sehr kalte, gezuckerte oder alkoholische Getränke sind bei Hitze ungünstig. Lauwarmes Wasser ist ideal.

Die Wohnung kühl halten

Nachts und früh lüften. Tagsüber Fenster und Rollläden geschlossen halten. So bleibt die Hitze draußen. Hilfsmittel klug nutzen. Ventilator mit feuchtem Tuch kühlt, ein Klimagerät nur mit Maß – mehr dazu im Beitrag zur Klimaanlage.

Wann zum Arzt oder zur Rettung

Manche Zeichen sind Alarm. Bei Verwirrtheit, hohem Fieber oder Bewusstlosigkeit sofort die Rettung 144 rufen. Das ist ein Notfall. Im Zweifel lieber fragen. Die Gesundheitsnummer 1450 berät rund um die Uhr. Bei Kindern reagiert man besser einmal zu früh.

Sonnenstich oder Hitzschlag?

Die beiden sind nicht dasselbe. Beim Sonnenstich reizt die Sonne den Kopf, beim Hitzschlag überhitzt der ganze Körper. Der Hitzschlag ist der gefährlichere Notfall. Die Zeichen unterscheiden sich. Hochroter Kopf und Nackensteife deuten auf Sonnenstich, hohes Fieber auf Hitzschlag. Im Zweifel handeln Sie wie beim Notfall.

Sofortmaßnahmen Schritt für Schritt

Bringen Sie die Person in den Schatten. Kopf hoch lagern, Kleidung öffnen und langsam mit Wasser kühlen. Kleine Schlucke Wasser helfen, wenn die Person wach ist. Kühlen, aber nicht schocken. Feuchte Tücher auf Stirn und Nacken wirken sanft. Eiskaltes Wasser auf einmal ist zu viel.

So beugen Sie vor

Meiden Sie die Mittagssonne. Zwischen 11 und 17 Uhr bleibt man besser im Schatten. Ein Hut schützt Kopf und Nacken. Trinken und Pausen einplanen. Regelmäßig Wasser und Ruhephasen halten den Kreislauf stabil. Besonders Kinder und Ältere brauchen das.

Wann professionelle Hilfe nötig ist

Manche Zeichen dulden keinen Aufschub. Bei Bewusstlosigkeit, Krämpfen oder Verwirrung sofort 144 rufen. Das ist immer ein Notfall. Beratung rund um die Uhr. Die Gesundheitsnummer 1450 hilft bei Unsicherheit weiter – mehr zum kühlen Kopf im Beitrag zur Klimaanlage.

Auf der Heimreise gut gerüstet

Die lange Fahrt verstärkt die Gefahr. Planen Sie Pausen im Schatten und ausreichend Wasser ein. Eine gute Vorbereitung hilft. Was sonst noch ins Gepäck gehört, zeigt unser Beitrag zur Heimreise mit Kindern und zur Hitze in der Wohnung.

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