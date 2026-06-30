Überfüllte Züge, der voll beladene Mercedes, Geschenke für das halbe Dorf: Für die Kinder der Gastarbeiter war die Sommer-Heimreise das größte Abenteuer des Jahres. Eine Erinnerung an eine Zeit, die viele Familien bis heute prägt.

Als der Sommer im Auto begann

Die Reise war ein Ritual. Tagelang wurde gepackt, dann ging es im voll beladenen Auto Richtung Heimat. Der Weg war weit und beschwerlich. Ohne Klimaanlage, mit langen Staus an den Grenzen, dauerte die Fahrt oft über einen Tag.

Geschenke für das halbe Dorf

Man kam nie mit leeren Händen. Kaffee, Schokolade, Kleidung und Geräte aus Österreich waren begehrte Mitbringsel. Der Kofferraum erzählte Geschichten. Jedes Paket hatte einen Namen und einen Platz – ein Brauch, den viele bis heute pflegen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Ankommen wie in einer anderen Welt

Im Dorf war alles anders. Freiheit, Großfamilie, Tiere und endlose Tage prägten den Sommer der Kinder. Und doch blieb man Gast. In Wien »die Jugos«, im Dorf »die aus Österreich« – dazwischen wuchs eine eigene Identität.

Eine Migration, die Österreich prägte

Hinter den Erinnerungen steht Geschichte. Mit dem Anwerbeabkommen ab 1966 kamen viele Menschen aus Jugoslawien nach Österreich. Sie bauten das Land mit auf. Ihre Arbeit und ihre Kinder sind heute fester Teil der Wiener Gesellschaft.

Die Vorbereitung war ein Ritual

Schon Wochen vorher begann es. Es wurde gespart, gepackt und für jeden im Dorf etwas besorgt. Die Vorfreude wuchs mit jedem Tag. Das Auto war voll bis unters Dach. Geschenke, Koffer und Vorräte füllten jeden Zentimeter. Ein eigener Brauch, der bis heute lebt.

Der Empfang im Dorf

Die Ankunft war ein Fest. Die ganze Verwandtschaft wartete, oft schon am Tor. Tränen, Umarmungen und ein gedeckter Tisch. Plötzlich war man wichtig. Die »aus Österreich« brachten Neuigkeiten und Geschenke. Für die Kinder war es eine andere Welt.

Zwischen zwei Identitäten

Das Gefühl war zwiespältig. In Wien »die Jugos«, im Dorf »die aus dem Ausland«. Dazwischen wuchs eine eigene Identität. Genau das prägt bis heute. Die zweite Generation lebt selbstverständlich in beiden Welten. Aus dem Spagat wurde eine Stärke.

Warum man diese Geschichten bewahren sollte

Die erste Generation wird älter. Ihre Erinnerungen sind ein Schatz, der nicht verloren gehen darf. Vieles ist nirgends aufgeschrieben. Fragen Sie nach. Lassen Sie sich von Eltern und Großeltern erzählen. Es verbindet die Generationen – so wie die Heimreise es bis heute tut.

Die lange Fahrt als Abenteuer

Die Reise war Teil der Geschichte. Stundenlang im vollen Auto, mit Pausen an der Autobahn und Vorfreude im Bauch. Jeder Kilometer brachte die Heimat näher. Grenzen waren ein Ereignis. Lange Wartezeiten und Stempel im Pass gehörten dazu. Heute klingt das fast unwirklich.

Was sich bis heute gehalten hat

Manche Bräuche leben weiter. Das vollgepackte Auto und die Geschenke für alle gibt es noch immer. Nur die Autos sind schneller geworden. Die Sehnsucht ist geblieben. Auch die dritte Generation zieht es im Sommer in die Heimat. Das Band reißt nicht ab.

Erinnerungen bewahren

Diese Geschichten sind wertvoll. Sie erzählen, wie aus Gastarbeitern eine selbstbewusste Community wurde. Vieles ist nirgends aufgeschrieben. Fragen Sie nach. Lassen Sie sich von Eltern und Großeltern von damals erzählen. Es verbindet die Generationen.

Stolz auf zwei Heimaten

Der Spagat wurde zur Stärke. Wer in zwei Welten zu Hause ist, hat einen doppelten Reichtum. Genau das prägt die Diaspora bis heute. Diese Identität trägt weiter. Sie wird an die nächste Generation weitergegeben – so wie die Heimreise selbst.

Warum diese Geschichten zählen

Die erste Generation wird älter. Ihre Erinnerungen sind ein Schatz, der nicht verloren gehen darf. Fragen Sie nach. Lassen Sie sich von Eltern und Großeltern von damals erzählen – es verbindet die Generationen, so wie die Heimreise es bis heute tut.

Faktenbox