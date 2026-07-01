Nach TV-Eklat: US-Trainer Pochettino warnt vor Bosnien

Spott von einer TV-Moderatorin, ein wütender Aufschrei – und nun ein Achtelfinale, das mehr als nur ein Spiel ist.

Ein abfälliger Satz einer TV-Moderatorin hat in den vergangenen Tagen für erhebliche Unruhe gesorgt. Die Frau hatte sich auf Sendung dazu hinreißen lassen, Bosnien-Herzegowina zu verspotten – und nebenbei erklärt, sie könne das Land nicht einmal auf einer Landkarte finden. In der bosnischen Community stieß das auf massive Empörung, der Kommentar wurde als respektlos und herablassend empfunden.

Pochettinos Warnung

Doch während das Echo in den sozialen Netzwerken noch nachhallt, hat US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino längst einen anderen Ton angeschlagen. Der Argentinier warnte seine Mannschaft unmissverständlich davor, den kommenden Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. In der K.-o.-Phase gebe es keine Fehlertoleranz mehr – jede Partie sei einem Finale gleichzusetzen.

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Pochettino verwies dabei auf den bisherigen Turnierverlauf und die Ergebnisse, die manchen Beobachter überrascht haben dürften. Auch namhafte Fußballnationen haben das Turnier bereits frühzeitig verlassen. Für den US-Trainer ist die Ausgangslage daher klar: Die Favoritenrolle schützt nicht vor dem Ausscheiden, solange die Konzentration nachlässt.

Bosnien-Herzegowina sei eine Mannschaft mit spielerischer Qualität, kollektiver Erfahrung und taktischer Klarheit. Das Team von Trainer Sergej Barbarez habe im Turnierverlauf unter Beweis gestellt, dass es kämpferische Qualitäten besitzt. In der Gruppenphase spielte die Mannschaft 1:1 gegen Kanada, verlor 1:4 gegen die Schweiz und gewann 3:1 gegen Katar – und zog damit als einer der besten Gruppendritten in die Runde der letzten 16 ein. Dort treffen die „Drachen“ nun auf den Gastgeber.

Dzekos Drachen

Angeführt wird die bosnische Auswahl von Edin Dzeko, dem Rekordnationalspieler und Rekordtorschützen seines Landes. Flankiert wird er von erfahrenen Profis wie Sead Kolasinac, Ermedin Demirovic und Haris Tabakovic, dazu kommen junge Spieler, die bei diesem Turnier bereits auf sich aufmerksam gemacht haben.

Für Bosnien-Herzegowina geht es in diesem Achtelfinale um mehr als nur den Einzug ins Viertelfinale. Nach dem TV-Spott steht auch der Respekt auf dem Spiel. Das Duell findet am 2. Juli 2026 um 02:00 Uhr MESZ im Stadion in der San-Francisco-Bay-Area statt.

Pochettino hat das offenbar verinnerlicht – an Bosnien-Herzegowina führt kein einfacher Weg vorbei.