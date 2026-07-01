Giftige Spinne aus Südamerika erstmals in Europa entdeckt – Biss zerstört Gewebe

Eine Spinne aus Südamerika taucht erstmals auf der Iberischen Halbinsel auf – ihr Biss hat es in sich.

In Portugal hat ein ungewöhnlicher Fund die Aufmerksamkeit der Wissenschaft auf sich gezogen: In Porto wurde die Chilenische Einsiedlerspinne erstmals auf der Iberischen Halbinsel nachgewiesen. Forschende sehen jedoch keinen Anlass zur Beunruhigung für die Bevölkerung.

Das erste Exemplar wurde am 10. September 2025 entdeckt – ein männliches Tier, das zufällig an einer Hauswand in Porto gefunden wurde. Ein weiteres Männchen folgte am 10. Jänner 2026, ebenfalls in Porto, allerdings bereits tot in einer Klebefalle, die ursprünglich für andere Zwecke aufgestellt worden war.

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Bei der nachgewiesenen Art handelt es sich um Loxosceles laeta, die Chilenische Einsiedlerspinne. Die Spinne stammt ursprünglich aus Südamerika und war auf der Iberischen Halbinsel bislang nicht bekannt. Wegen ihres Bisses gilt sie als potenziell gefährlich.

Gefährliches Gift

Fachleute raten dennoch zu einem besonnenen Umgang mit der Entdeckung. Die Spinne verhalte sich ausgesprochen scheu, weiche dem Kontakt mit Menschen aus und beiße nur in Ausnahmefällen. Das Risiko, ihr im Alltag zu begegnen oder von ihr gebissen zu werden, sei nach Einschätzung der Forschenden als gering einzustufen.

Das eigentliche Risiko liegt im Gift der Spinne. In schwerwiegenden Fällen kann ein Biss erhebliche Schäden am Gewebe verursachen – es kann zu nekrotischen Läsionen (Absterben von Hautgewebe) kommen. Solche Verläufe sind zwar selten, medizinisch jedoch nicht zu unterschätzen.

Einen konkreten Hinweis auf die Gefährlichkeit verwandter Arten liefert ein portugiesischer Fall aus dem Jahr 2023: Eine 48-jährige Frau wurde damals von der Mediterranen Einsiedlerspinne gebissen. Die anfänglichen Beschwerden wirkten kaum spürbar, doch bereits innerhalb eines Tages verschlechterte sich ihr Zustand deutlich. Sie musste stationär behandelt werden und konnte das Krankenhaus nach 16 Tagen ohne bleibende Schäden verlassen.

Schwierige Artbestimmung

Für die Forschung stellt die neue Art eine besondere Herausforderung dar: Die Chilenische Einsiedlerspinne ist der bereits bekannten Mediterranen Einsiedlerspinne äußerlich sehr ähnlich. Beide sind bräunlich gefärbt, bevorzugen dunkle, geschützte Rückzugsorte und sind vorwiegend nachtaktiv. Ihre Netze errichten sie nicht in Pflanzen, sondern typischerweise an Wänden, in Ecken und anderen verborgenen Bereichen.

Eine verlässliche Unterscheidung der beiden Arten ist vor allem anhand kleiner anatomischer Merkmale bei männlichen Tieren möglich. Fachleute schließen daher nicht aus, dass ältere Funde in der Vergangenheit fehlerhaft zugeordnet wurden.

Die Chilenische Einsiedlerspinne ist ursprünglich im westlichen Teil Südamerikas beheimatet. Über internationale Handels- und Transportwege scheint sie sich inzwischen auch in anderen Weltregionen etabliert zu haben. Ob die Art in Portugal auf Porto beschränkt bleibt oder sich bereits weiter ausgebreitet hat, ist derzeit noch ungeklärt.

Das Auftreten gebietsfremder Tierarten in Europa ist kein Einzelphänomen. Allein in Portugal sind mittlerweile mehr als 300 Insektenarten nachgewiesen, die ursprünglich aus anderen Teilen der Welt stammen. Als Einschleppungswege gelten vor allem Warentransporte, Pflanzenimporte und weitere menschliche Aktivitäten.

Daneben begünstigen veränderte Lebensräume und steigende Temperaturen die Ansiedlung nicht heimischer Arten zusätzlich. Forschende betonen deshalb, dass die weitere Entwicklung in den kommenden Jahren aufmerksam verfolgt werden müsse.

Für die Bevölkerung lautet die Empfehlung: Wachsamkeit ist angebracht, Panik hingegen nicht. Wer auf eine unbekannte Spinne stößt, sollte sie nicht mit bloßen Händen berühren.

Treten nach einem Biss starke Schmerzen, Schwellungen, Fieber oder Veränderungen der Haut auf, sollte umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.