Fleischfressendes Bakterium: Experten warnen jetzt vor warmen Meeren

Warme Meere, unsichtbare Gefahr: Ein Bakterium breitet sich in europäischen Küstengewässern aus – mit teils dramatischen Folgen für Badende.

Die Ausbreitung des Bakteriums Vibrio steht in direktem Zusammenhang mit dem Anstieg der Meerestemperaturen – eine Folge des Klimawandels, die Wissenschaftler und Gesundheitsbehörden zunehmend besorgt. Das Bakterium gedeiht bevorzugt in warmen, salzhaltigen Küstengewässern, vor allem dort, wo Fluss- und Meerwasser aufeinandertreffen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) stuft Vibrio als Wasserbakterium ein, das auf zwei Wegen in den menschlichen Körper gelangen kann: über den Verzehr von Meeresfrüchten oder durch den Kontakt offener Wunden mit belastetem Wasser.

Die meisten Infektionen verlaufen zwar selten schwerwiegend, doch bestimmte Varianten des Erregers können ernsthafte gesundheitliche Folgen nach sich ziehen – von Magenbeschwerden bis hin zu schweren Haut- und Blutbahninfektionen.

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Gefährliche Verläufe

„Vibrio vulnificus galt lange als ausgesprochen seltene Infektion, entwickelt sich aber zunehmend zu einem ernsthaften Problem – vor allem durch die sommerlichen Hitzewellen und die wachsende Beliebtheit des ganzjährigen Badens im Meer“, warnt die Impfstofforganisation Gavi. Sie weist zudem darauf hin, dass Vibrio zwar eng mit dem Cholera-Erreger verwandt ist, jedoch völlig andere Krankheitsbilder hervorruft.

In besonders schweren Fällen kann es zu nekrotisierender Fasziitis kommen – einem raschen Gewebeverfall rund um die betroffene Wunde. Breitet sich das Bakterium in die Blutbahn aus, droht eine lebensbedrohliche Sepsis. In extremen Fällen bleibt Ärzten aufgrund der Schwere der Infektion keine andere Wahl, als die betroffene Gliedmaße zu amputieren.

Besonders gefährdet sind Menschen mit offenen Wunden, geschwächtem Immunsystem oder chronischen Vorerkrankungen. Europäische Gesundheitsbehörden machen steigende Meerestemperaturen und veränderte Salzgehalte für die zunehmend günstigen Vermehrungsbedingungen des Bakteriums verantwortlich. In den vergangenen Jahren wurde Vibrio daher auch in Regionen nachgewiesen, in denen es bislang nicht vorkam – darunter Teile der Nord- und Ostsee. Laut dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) liegt die Gesamtzahl der gemeldeten Vibriose-Fälle in Europa pro Jahr im mittleren dreistelligen Bereich. Nach Angaben des ECDC wurden im besonders warmen Jahr 2018 deutlich mehr Fälle registriert als in den Jahren zuvor.

Wirtschaftliche Risiken

Am häufigsten tritt das Bakterium nach wie vor im Mittelmeer auf, das als das sich am schnellsten erwärmende Meer der Erde gilt. Der vergleichsweise geringe Salzgehalt schafft dort zusätzlich ideale Bedingungen für die Entwicklung von Vibrio. Die zunehmende Verbreitung des Erregers birgt jedoch nicht nur gesundheitliche, sondern auch wirtschaftliche Risiken: Strandsperrungen, Warnhinweise für Badegäste und die Angst vor Infektionen könnten in der Hochsaison zu spürbaren Einbußen im Tourismus führen – mit direkten Auswirkungen auf Küstengemeinden, deren Wirtschaft maßgeblich vom Sommertourismus abhängt.

Auch wenn kein Anlass zur Panik besteht, empfehlen Mediziner erhöhte Vorsicht beim Strandaufenthalt. Wer Schnittwunden, Kratzer oder andere offene Hautverletzungen hat, sollte das Baden in warmen Küstengewässern meiden.

Vom Verzehr roher oder unzureichend erhitzter Muscheln und Meeresfrüchte wird generell abgeraten.