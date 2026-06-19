Wo ist das sauberste Meer Europas – und wie steht Kroatien da?

Europas Badegewässer glänzen – doch nicht überall gilt das gleiche Bild. Ein Land fällt dabei besonders auf.

Europas Badegewässer schneiden auch heuer wieder hervorragend ab: Laut dem aktuellen Jahresbericht zur Badegewässerqualität, den die Europäische Kommission gemeinsam mit der Europäischen Umweltagentur (EEA) vorgelegt hat, erfüllt die überwältigende Mehrheit der europäischen Badestellen die strengsten Qualitätsanforderungen der EU. Für die Saison 2025 wurden 85 Prozent aller erfassten Gewässer mit der Bestnote „ausgezeichnet“ eingestuft, 96 Prozent erfüllten zumindest die vorgeschriebenen Mindestanforderungen. Lediglich 1,5 Prozent der Standorte erhielten die Bewertung „mangelhaft“.

Zu den Spitzenreitern zählen Österreich, Bulgarien, Zypern und Griechenland – in all diesen Ländern wurden mehr als 95 Prozent der Badestellen mit der Höchstnote ausgezeichnet. Den ersten Platz unter den EU-Mitgliedstaaten belegt Zypern, gefolgt von Griechenland, wo 97,1 Prozent der insgesamt 1.734 untersuchten Standorte als ausgezeichnet eingestuft wurden. Dahinter folgen Bulgarien mit 96,9 Prozent, Österreich mit 96,5 Prozent sowie Luxemburg mit 94,1 Prozent.

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Unter den Mittelmeerländern landet Italien auf dem achten Rang mit 89,8 Prozent ausgezeichnet bewerteter Gewässer, Malta folgt auf Platz neun mit 88,5 Prozent. Spanien kommt auf den elften Platz mit 86,6 Prozent, Kroatien auf den zwölften mit 86,2 Prozent. Für Kroatien bedeutet das einen deutlichen Rückschritt: In den vergangenen Jahren zählte das Land mit mehr als 95 Prozent Spitzenbewertungen regelmäßig zur europäischen Spitzengruppe – im Vorjahr belegte es noch den fünften Platz.

Jahrzehnte der Verbesserung

Der Bericht stützt sich auf die Auswertung von insgesamt 22.289 Badegewässern in den EU-Mitgliedstaaten sowie in Albanien und der Schweiz. Begleitend wurde eine interaktive Karte veröffentlicht, die es Badegästen ermöglicht, die Wasserqualität einzelner Standorte einzusehen und gezielt die sichersten Badeorte auszuwählen. Grundlage der Bewertungen ist die Überwachung von Bakterien, die ein ernsthaftes gesundheitliches Risiko darstellen können.

Die guten Ergebnisse sind das Resultat jahrzehntelanger Bemühungen: Verbesserungen in der Überwachung und im Wassermanagement, Investitionen in kommunale Kläranlagen, effizientere Abwassersysteme sowie eine präzisere Kontrolle von Cyanobakterienblüten haben maßgeblich dazu beigetragen. In vielen Städten können heute Flüsse und Seen wieder zum Baden genutzt werden, die einst zu den am stärksten belasteten Europas gehörten.

Dennoch mahnen Fachleute zur Wachsamkeit: Um gesunde und widerstandsfähige Wassersysteme langfristig zu erhalten, seien zusätzliche Anstrengungen zur Reduktion chemischer Schadstoffe sowie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels unerlässlich. Die Verbesserung der Wasserqualität – für Menschen wie für die Natur – ist eines der zentralen Ziele der EU-Strategie zur Resilienz der Wasserressourcen.

Albaniens schlechtes Abschneiden

Deutlich schwächer schnitt Slowenien ab: Trotz zahlreicher Flüsse und Seen wurden lediglich 75,5 Prozent der slowenischen Badestellen als ausgezeichnet eingestuft. Montenegro, Bosnien-Herzegowina sowie Serbien waren in der diesjährigen Erhebung nicht berücksichtigt. Das Schlusslicht der Gesamtrangliste bildet Albanien: Von 119 überwachten Standorten erhielten nur 16,8 Prozent die Höchstbewertung. Besonders problematisch ist die Lage in einigen größeren Küstenregionen, darunter Saranda, Vlora und Durres.

Zum Vergleich: Selbst die schwächsten EU-Mitgliedstaaten liegen weit vor Albanien – Estland kommt auf 56,9 Prozent ausgezeichnet bewerteter Gewässer, Polen auf 58,7 Prozent. EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall würdigte die Ergebnisse als Beleg für den Wert europäischer Gesetzgebung und jahrzehntelanger Investitionen in Abwasserreinigung und Wassermanagement. EEA-Exekutivdirektorin Leena Yla-Mononen ergänzte, dass die Badesaison einmal mehr zeige, was europäische Zusammenarbeit konkret bewirken könne: „Das ist ein Beweis dafür, dass gemeinsames europäisches Handeln greifbare Vorteile für Umwelt und Gesundheit bringt und zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel beiträgt.“