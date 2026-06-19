Kroatien zu teuer? Dieser Küstenort lockt mit deutlich niedrigeren Preisen

Meer, Sonne und Urlaub – ohne das Konto zu plündern. Ein Küstenort macht es möglich, und er liegt näher als gedacht.

Wer für den Sommerurlaub ein Ziel sucht, das die Geldbörse schont, ohne auf Meerblick verzichten zu müssen, wird in Neum fündig. Der einzige Küstenort Bosnien-Herzegowinas hat sich als erschwingliche Alternative zu den oft teuren kroatischen Badeorten etabliert – und das gilt trotz leicht gestiegener Preise auch in dieser Saison.

Familien, die eine Unterkunft für drei oder vier Personen benötigen, zahlen je nach Lage, Ausstattung und Strandnähe zwischen 140 und 235 Konvertible Mark pro Nacht – umgerechnet rund 70 bis 120 Euro. Für Paare sind Apartments laut aktuellen Angeboten auf gängigen Buchungsplattformen in der Hochsaison bereits ab 100 bis 140 KM (50 bis 70 Euro) pro Nacht verfügbar. Wer bereit ist, etwas weiter vom Wasser entfernt zu wohnen, findet mitunter auch Unterkünfte ab 70 bis 90 KM. Wer hingegen direkt am Ufer oder mit freiem Meerblick schlafen möchte, muss mit 300 KM und mehr pro Nacht rechnen, wie das Portal sarajevo.ba berichtet.

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Essen & Parken

Auch beim Essen und Trinken zeigt sich Neum von seiner budgetfreundlichen Seite. Ein Kaffee schlägt mit zwei bis fünf KM zu Buche, eine Pizza kostet zwischen 12 und 20 KM, und eine Portion Cevapcici ist für 10 bis 16 KM zu haben. Fischgerichte und Meeresfrüchte liegen je nach Lokal und Auswahl zwischen 20 und 50 KM. Ein Abendessen für zwei Personen inklusive Getränke kommt in einem durchschnittlichen Restaurant auf 40 bis 80 KM – damit bleibt Neum deutlich günstiger als die meisten kroatischen Küstenorte.

Wer selbst kocht, kommt noch billiger davon: Die Lebensmittelpreise in den hiesigen Supermärkten entsprechen in etwa dem bosnisch-herzegowinischen Durchschnitt. Einen zusätzlichen Kostenpunkt sollten Autofahrer einkalkulieren: Eine Tageskarte für das Parken kostet in der Regel zwischen 10 und 14 KM. Viele Unterkünfte bieten allerdings kostenlosen Stellplatz an, was bei einem längeren Aufenthalt merklich ins Gewicht fällt.

Gesamtbudget Hochsaison

Alles zusammengerechnet – Unterkunft, Verpflegung und Getränke – müssen zwei Personen in der Hochsaison pro Tag mit Ausgaben zwischen 160 und 280 KM rechnen.

Für eine Woche Urlaub ergibt das ein Gesamtbudget von rund 1.120 bis 1.960 KM, also etwa 580 bis 1.000 Euro – je nachdem, wie komfortabel man wohnt und wie großzügig man konsumiert.