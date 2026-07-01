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Kinder an Bord, Grinsen im Gesicht: „Arnautovic-Express“ lässt Herzen schmelzen (VIDEO)

Kinder an Bord, Grinsen im Gesicht: „Arnautovic-Express“ lässt Herzen schmelzen (VIDEO)
FOTO: Screenshot
2 Min. Lesezeit |

Golfkart statt Rasen: Marko Arnautovic sorgt beim ÖFB-Training für einen Moment, der das Netz zum Schmelzen bringt.

Der ÖFB hat es festgehalten – und das Netz liebt es: Marko Arnautovic in seinem Element, abseits des Rasens, aber mitten im Geschehen.

Es beginnt mit einem Grinsen. Der 38-Jährige entdeckt das Golfkart von Teamchef Ralf Rangnick – und zögert keine Sekunde. Mit der Tochter von David Alaba auf dem Arm wendet er sich an seinen Trainer: „Trainer, darf ich eine Runde fahren?“ Rangnick, sichtlich amüsiert, hält dagegen: „Hast du einen Führerschein dafür?“ Die Antwort kommt prompt: „Ich fahre langsam – alles gut.“

Arnautovic-Express

Was folgt, ist pure Arnautovic. Mit lautem „Wooow“ und „Juhuu“ zieht der ÖFB-Rekordtorschütze (49 Länderspieltore) seine Bahnen über das Trainingsgelände – und reißt alle mit. Aus dem Golfkart des Teamchefs wird kurzerhand der „Arnautovic-Express“.

Erst fährt er Alabas Tochter spazieren, dann steigen auch die anderen Kinder der Nationalspieler auf. Als sich die nächsten Kleinen auf das Gefährt schwingen, ruft Arnautovic lachend: „Gemma, sonst fahr ich ab!“ Und kurz darauf, mit strahlendem Grinsen in Richtung seiner Passagiere: „Winke, Winke!“

Fans begeistert

In den sozialen Netzwerken kommt die Aktion hervorragend an. „Marko, ein Herz für Kinder ❤️. Eine Geste, die Kinder nie vergessen werden.“, schreibt ein Fan. Ein anderer meint: „Jössas ist das süss“

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